Verso Union SG-Inter, Chivu: "Abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Thuram out anche a Napoli"

Il tecnico nerazzurro: "Pio o Bonny dal 1'? Per me non esistono titolari, mi fido di tutti i miei giocatori"di Stefano Ronchi
Archiviata la positiva trasferta di Roma in campionato, l'Inter si prepara a riprendere il discorso in Champions League dalla sfida col Royale Union Saint-Gilloise. Dopo le vittorie con Ajax e Slavia Praga, a Bruxelles i nerazzurri vanno a caccia del tris per rimanere a punteggio pieno. "Siamo l'Inter e abbiamo l'obbligo di pensare in grande - ha dichiarato Cristian Chivu durante la conferenza stampa in vista della partita contro il club belga -. Non pensiamo al Napoli. Dobbiamo essere la nostra miglior versione e provare a vincere tutte le partite per essere in primavera ancora in corsa in tutte le competizioni". Poi sui singoli: "Pio e Bonny dal 1 contro l'Union? Per me non esistono titolari, mi fido di tutti i miei giocatori. Lautaro sta bene, per Thuram invece servirà più pazienza e a quanto pare per il Napoli non ci sarà".
LA CONFERENZA DI CHIVU
Ricalcare il percorso dell'anno scorso?
"Noi, essendo l'Inter, abbiamo l'obbligo di pensare in grande. Dalle parole ai fatti, poi, la strada è lunga. La società però ci sostiene, ci permette di lavorare sereni. Dobbiamo essere la nostra miglior versione, dobbiamo provare a vincere tutte le partite per essere in primavera ancora in corsa in tutte le competizioni. Quando dico che vogliamo arrivare in fondo, mi riferisco a questo: avere l'opportunità di essere ancora coinvolti su tutti i fronti a marzo-aprile. Bisogna mantenere entusiasmo e cercare di evitare passi falsi. Abbiamo fatto delle buone prestazioni e abbiamo l'ambizione di andare avanti"
Pio o Bonny dal 1'?
"Per me non esistono titolari, lo ripeto da mesi. Mi fido di tutti i giocatori che ho a disposizione perché tutti possono partire dall'inizio. Sono felice di avere a disposizione un gruppo del genere, mi permette di portare avanti un lavoro nel quale credo molto. Tutti possono dare un contributo alle partite e al cammino: quando vedo la gente felice mi sveglio bene al mattino"
Sulle condizioni di Lautaro e Thuram
"Lautaro sta bene, non ha più avuto problemi dopo Roma. Il giorno dopo ha fatto una buona seduta di recupero e oggi si è allenato normalmente. Per Thuram invece c’è bisogno di qualche giorno in più. Stiamo cercando di recuperarlo prima possibile, ma a quanto pare per il Napoli non ci sarà"
Sull'Union SG
"La squadra è molto aggressiva e vuole pressare alto. Non so se con noi cambierà. Non credo però che stravolgeranno la loro identità. Hanno già preso tre punti in classifica in Champions e sono leader del campionato. Hanno battuto il PSV e con il Newcastle c'è stato un incidente"
Testa anche al Napoli?
"Pensiamo partita per partita e la Champions non è da sottovalutare. Sappiamo cosa vuol dire giocare in Champions League. Domani è importante come tutte le prossime partite e le precedenti di Champions. Vogliamo onorare la nostra storia, il nostro blasone e la nostra identità"