Verso Union SG-Inter, Chivu: "Abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Thuram out anche a Napoli"

Archiviata la positiva trasferta di Roma in campionato, l'Inter si prepara a riprendere il discorso in Champions League dalla sfida col Royale Union Saint-Gilloise. Dopo le vittorie con Ajax e Slavia Praga, a Bruxelles i nerazzurri vanno a caccia del tris per rimanere a punteggio pieno. "Siamo l'Inter e abbiamo l'obbligo di pensare in grande - ha dichiarato Cristian Chivu durante la conferenza stampa in vista della partita contro il club belga -. Non pensiamo al Napoli. Dobbiamo essere la nostra miglior versione e provare a vincere tutte le partite per essere in primavera ancora in corsa in tutte le competizioni". Poi sui singoli: "Pio e Bonny dal 1 contro l'Union? Per me non esistono titolari, mi fido di tutti i miei giocatori. Lautaro sta bene, per Thuram invece servirà più pazienza e a quanto pare per il Napoli non ci sarà".