Inter, non solo Perisic: nel mirino Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Il 26enne francese gioca dal 2024 in Arabia Saudita, nell'Al Ittihad che ha accolto anche altre ex stelle del calcio europeo come Benzema, Kanté e Fabinho. L'esterno offensivo ha già dato piena disponibilità al trasferimento all'Inter, che sta provando a intavolare un discorso col club arabo per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro.