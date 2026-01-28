IL PROFILO

Inter, non solo Perisic: nel mirino Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Dal 2024 in Arabia, l'Al-Ittihad lo pagò 65 milioni. Due partite in Serie A con il...Crotone, poi il gol con tiro più potente di sempre in Premier

di Paolo Borella
28 Gen 2026 - 17:35
L'attenzione è tutta sul campo e sull'ultimo turno di Champions League in casa del Borussia Dortmund, ma gli ultimi giorni della sessione invernale possono rivelarsi importanti per l'Inter anche in chiave mercato. 

Non solo l'idea legata al ritorno di Ivan Perisic, il cui futuro dipenderà anche dall'eventuale eliminazione del Psv, ma anche un nuovo nome, non alternativo al croato, che è spuntato sul taccuino nerazzurro: Moussa Diaby

Il 26enne francese gioca dal 2024 in Arabia Saudita, nell'Al Ittihad che ha accolto anche altre ex stelle del calcio europeo come Benzema, Kanté e Fabinho. L'esterno offensivo ha già dato piena disponibilità al trasferimento all'Inter, che sta provando a intavolare un discorso col club arabo per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro

L'Al-Ittihad al momento non è convinto della formula e prova a trattenere il giocatore, acquistato per 65 milioni appena 18 mesi fa. Due gol e cinque assist in stagione nella Saudi Pro League per Diaby, per cui sarebbe un ritorno in Serie A: dopo il percorso nelle giovanili del Psg, due presenze per lui con il Crotone nel 2018, lanciato da Walter Zenga. 

Quelle partite, fra cui l'1-1 contro la Juventus campione d'Italia, furono l'inizio di un percorso davvero fortunato: ancora un anno al Paris Saint-Germain, quattro stagioni di crescita in Germania al Bayer Leverkusen, la vittoria della Nations League 2021 con la nazionale francese e anche il passaggio in Premier League. 

L'Aston Villa lo pagò 50 milioni di euro e la sua risposta fu una sola stagione in Inghilterra, ma condita da 10 gol, 11 assist e la qualificazione in Champions League, per un curriculum presto arrivato all'attenzione anche dei club arabi. Prima, però, nel 2024, la rete con il tiro più potente mai registrato in Premier fino a quel momento: 109,84 km/h contro il Wolverhampton.

