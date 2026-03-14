Serie A: l'Inter frena ancora, con l'Atalanta è 1-1 tra le polemiche

LE STATISTICHE

- L'Inter ha mancato l'appuntamento con la vittoria per tre partite di fila tra tutte le competizioni (2N, 1P) per la prima volta da aprile 2025 (serie di cinque in quel caso - 2N, 3P).

- Francesco Pio Esposito ha segnato il suo quinto gol in questa Serie A, diventando il settimo giocatore dell'Inter a raggiungere questo traguardo nel campionato in corso: record assoluto tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei 2025/26.

- L'ultimo giocatore dell'Atalanta a segnare un gol oltre l'80' in casa dell'Inter in Serie A prima di Nikola Krstovic nel match odierno (82') era stato Giacomo Bonaventura il 23 marzo 2014 (90') - autoreti escluse (André Onana al 90+1', il 27 maggio 2023).

- Francesco Pio Esposito (20 anni e 259 giorni oggi) è solo il quinto giocatore dell’Inter a segnare almeno cinque reti in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Nicola Ventola (sei nel 1998/99), Obafemi Martins (sette nel 2003/04 e 11 nel 2004/05), Mario Balotelli (otto nel 2008/09 e nove nel 2009/10) e Mateo Kovacic (cinque nel 2014/15).

- In particolare, all'età di 20 anni e 259 giorni, Francesco Pio Esposito è diventato il calciatore più giovane ad arrivare a quota cinque gol con l'Inter in un singolo campionato di Serie A da Mario Balotelli nel 2009/2010, che segnò la sua quinta rete nel torneo a 19 anni e 147 giorni.

- Da inizio 2026, Francesco Pio Esposito ha segnato quattro gol in Serie A, tutti in match casalinghi; tra i giocatori con almeno altrettante reti in casa da inizio gennaio nei cinque principali campionati europei, solo Lamine Yamal (5G, classe 2007) è più giovane del centravanti nerazzurro classe 2005.

- Da inizio 2026, Nikola Krstovic ha segnato sei gol in campionato: nessun altro giocatore ha fatto meglio in Serie A da inizio gennaio (sei anche Donyell Malen).

- Nessun giocatore dell'Atalanta ha segnato più gol di Nikola Krstovic in questa Serie A: otto, al pari di Gianluca Scamacca.

- Nessun centrocampista ha servito più assist di Nicolò Barella in questa Serie A: sei, al pari di Nico Paz.

- L’Inter è l’avversaria contro cui l’Atalanta ha subito più gol (234) nella sua storia in Serie A.

- Mario Pasalic è diventato il quarto giocatore con più presenze nella storia dell’Atalanta in Serie A: 254 (superato Rafael Tolói, 253); davanti a lui solo de Marten de Roon (331, incluso il match odierno), Stefano Angeleri (281) e Gianpaolo Bellini (279).

- Kamaldeen Sulemana ha giocato oggi la sua 100ª partita nei maggiori cinque campionati europei (44 con il Southampton, 34 col Rennes e 22 con l'Atalanta).