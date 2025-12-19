Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dcr: Italiano raggiunge Conte in finale

Bologna-Inter, le immagini della semifinale di Supercoppa
Orsolini risponde a Thuram nei 90' regolamentari, dal dischetto sbaglia chiunque ma non Immobiledi Daniele Pezzini
Il Bologna batte l’Inter ai calci di rigore e raggiunge il Napoli nella finalissima della Supercoppa italiana, in programma lunedì alle 20 (in esclusiva sulle reti Mediaset). A sbloccare un match molto intenso e combattuto è un gol lampo di Thuram, che dopo neanche due minuti sfrutta al meglio una splendida iniziativa di Bastoni per insaccare in spaccata a due passi dalla porta.
I rossoblù però non si abbattono, rispondono macinando il loro gioco e poco dopo la mezzora trovano il meritato pareggio grazie al rigore assegnato da Chiffi (dopo revisione al monitor) per fallo di mano in area di Bisseck e trasformato da Orsolini.
Nella ripresa l’Inter alza i giri del motore, si costruisce un paio di buone occasioni e poi esulta quando Chiffi assegna il rigore per fallo di Heggem su Bonny. Questa volta però il richiamo al monitor porta a una revoca della decisione iniziale. I nerazzurri vanno più volte vicini al vantaggio con una serie di conclusioni insidiosissime, ma non riescono a far crollare il muro felsineo. In pieno recupero Martinez nega a Fabbian il gol dell’ex con un super intervento che di fatto porta la sfida ai rigori.
Dal dischetto è il festival dell’errore, ma il rigore decisivo lo sigla Ciro Immobile, che tiene così vivo il sogno degli emiliani di conquistare un altro trofeo in questo 2025 da sogno. Per Chivu sfuma la chance della prima finale in carriera.
LE PAGELLE
Orsolini 6 - Anticipato ingenuamente da Bastoni in occasione dello 0-1, si fa perdonare siglando con freddezza il rigore dell’1-1. Esce dopo poco più di un’ora nel complesso un po’ sotto le aspettative.
Castro 5,5 - Si sbatte molto e ha il merito di metterci lo zampino sul rigore che porta al pareggio, la porta però non la vede praticamente mai, fisicamente sovrastato dai colossi centrali dell’Inter.
Bernardeschi 6,5 - Una mezzora abbondante di grande qualità, fatta di tanto movimento, dialogo con i compagni e cross invitanti. Poi lo sfortunato incidente e l’infortunio alla spalla che non lascia tranquillo Italiano.
Holm 6 - Dal suo lato l’Inter affonda spesso e volentieri, ma la propulsione offensiva che garantisce, specialmente nel primo tempo, è notevole e preziosa per lo sviluppo del gioco rossoblù. Come tutta la squadra cala alla distanza.
Immobile 6,5 - Non trema di fronte alla responsabilità del rigore decisivo e di fatto è lui a mandare i suoi in finale.
Bastoni 6,5 - Il gol nasce da una sua grande giocata difensiva, che si tramuta in controffensiva e si chiude con un cross al bacio per Thuram. A seguire difesa attenta, unita ai soliti continui sganciamenti in avanti. Sbaglia il suo rigore.
Thuram 6,5 - È lui a sbloccare il match dopo neanche due minuti tramutando in oro il grande assist di Bastoni. Il suo impatto sulla partita è immediato, anche se alla lunga risulta un po’ limitato.
Luis Henrique 5,5 - Primo tempo sonnacchioso, nel quale è poco coinvolto da una manovra che si sviluppa quasi esclusivamente a sinistra. Si sveglia un po’ nella ripresa, ma non incide.
Bisseck 6 - Certamente goffo l’intervento in chiusura su Castro che porta al penalty per il Bologna. Fisicamente però è difficile da superare e nel complesso la sua è una prestazione sufficiente.
LA SEQUENZA DEI RIGORI
Lautaro (I) - gol
Ferguson (B) - gol
Bastoni (I) - parato
Moro (B) - parato
Barella (I) - alto
Miranda (B) - alto
Bonny (I) - parato
Rowe (B) - gol
De Vrij (I) - gol
Immobile (B) - gol
IL TABELLINO
Bologna-Inter 4-3 d.c.r.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6,5; Holm 6, Heggem 6, Lucumí 6,5, Miranda 6; Moro 5,5, Pobega 6 (30' st Ferguson 6); Orsolini 6 (17' st Cambiaghi 6), Odgaard 5,5 (30' st Fabbian 6), Bernardeschi 6,5 (40' Rowe 6); Castro 5,5 (30' st Immobile 6,5).
Allenatore: Italiano 6,5
Inter (3-5-2): Martinez 6,5; Bisseck 6, De Vrij 6,5, Bastoni 6,5; Luis Henrique 5,5 (26' st Diouf 6), Barella 6, Zielinski 6,5 (41' st Sucic sv), Mkhitaryan 6 (26' st Frattesi 5,5), Dimarco 6,5; Thuram 6,5 (26' st Lautaro 6), Bonny 6.
Allenatore: Chivu 6
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 2' Thuram (I), 35' rig. Orsolini (B)
Ammoniti:
Espulsi:
LE STATISTICHE
Il Bologna, al suo esordio in Supercoppa Italiana, ha passato un turno tra tutte le competizioni dopo i tiri di rigore per la prima volta dal 13 dicembre 1995 contro il Milan nei quarti di finale della Coppa Italia 1995/96, con Renzo Ulivieri in panchina.
L’Inter è stata eliminata in tutte le ultime tre occasioni in cui si è giocato un passaggio del turno ai tiri di rigore, considerando tutte le competizioni: i due precedenti prima di questa sera, contro la Lazio nei quarti di finale della Coppa Italia 2018/19 e contro l’Atlético Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2023/24.
Riccardo Orsolini è il primo calciatore italiano a segnare da calcio di rigore in un match di Supercoppa Italiana da Ciro Immobile, il 13 agosto 2017 con la Lazio (v Juventus).
Riccardo Orsolini ha trovato la rete in tre diverse competizioni per club in una singola stagione per la prima volta in carriera: nel 2025/26 reti in Serie A, UEFA Europa League e Supercoppa Italiana.
Quello di Marcus Thuram (1:12) è solo il secondo gol realizzato nel corso dei primi due minuti di gioco nella storia della Supercoppa Italiana, dopo la rete di Robbie Keane, nel 2000 contro la Lazio, sempre con la maglia dell'Inter.
Il gol di Marcus Thuram (1:12) è il più veloce realizzato dall’Inter tra tutte le compezioni dal 30 aprile scorso in Champions League contro il Barcellona, anche in quel caso una marcatura di Thuram (0:30).
Questa tra Bologna e Inter è stata la prima semifinale della Supercoppa Italiana chiusa in parità al termine dei 90’ regolamentari e quindi decisa poi dai seguenti tiri di rigore.
Bologna-Inter è la prima gara di Supercoppa Italiana chiusa in parità al termine dei 90’ regolamentari dalla finale tra Juventus e Milan del 23 dicembre 2016 (1-1, successo poi dei rossoneri nei tiri di rigore).
Da quando Opta raccoglie il dato sugli assist (edizione 2008), Alessandro Bastoni è l’unico calciatore dell’Inter con più di un assist servito nella Supercoppa Italiana (due); Bastoni è inoltre l’unico difensore ad aver fornito più di un passaggio vincente nel periodo nella competizione.
L'Inter è la squadra che ha segnato più gol nella storia della Supercoppa Italiana (31, superata la Juventus a quota 30) – lotterie dei tiri di rigore escluse.
L’Inter ha subito un gol su calcio di rigore nei tempi regolamentari di un match di Supercoppa Italiana per la prima volta dalla finale dell’edizione 2007 contro la Roma (19 agosto 2007 rete di Daniele De Rossi).
L’Inter è arrivata ai tiri di rigore in una gara di Supercoppa Italiana per la seconda volta nella sua storia, il precedente nella finale dell’edizione del 2008 contro la Roma (vinta dopo la lotteria dagli 11 metri).
L’Inter è arrivata ai tiri di rigore in una gara in campo neutro, considerando tutte le competizioni, per la prima volta nella sua storia.
Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette gare contro l’Inter tra tutte le competizioni (3V, 3N), tante volte quante nelle precedenti 17 (3V, 3N, 11P).
Il pareggio nei tempi regolamentari è stato solo il secondo pari per l’Inter in questa stagione, considerando tutte le competizioni, l’unico precedente lo scorso 18 giugno contro il Monterrey nel Mondiale per Club (1-1).
