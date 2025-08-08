Amichevole Monaco-Inter, probabili formazioni: Chivu senza Frattesi e Bisseck

Dopo la prima partitella in famiglia, la vittoria per 7-2 contro l'Under 23, prima "vera" amichevole per l'Inter verso l'inizio del campionato 2025/26: stasera alle 20 sfida al Monaco a Montecarlo. Cristian Chivu cerca nuove risposte dal gruppo ma partirà per il Principato senza cinque giocatori, come previsto mancheranno Frattesi, Bisseck e Zielinski: l'azzurro era stato operato all'ernia bilaterale il 10 luglio e tornerà a disposizione per l'esordio in Serie A mentre tedesco e polacco hanno recuperato dai rispettivi infortuni ma non sono ancora al top della forma. In più saranno assenti Josep Martinez (mal di schiena) e Palacios, vicino al passaggio in prestito al Basilea.