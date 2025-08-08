Amichevole Monaco-Inter, probabili formazioni: Chivu senza Frattesi e Bisseck

Seconda amichevole pre-campionato per i nerazzurri, a cui mancheranno cinque giocatori contro la formazione francese
Dopo la prima partitella in famiglia, la vittoria per 7-2 contro l'Under 23, prima "vera" amichevole per l'Inter verso l'inizio del campionato 2025/26: stasera alle 20 sfida al Monaco a Montecarlo. Cristian Chivu cerca nuove risposte dal gruppo ma partirà per il Principato senza cinque giocatori, come previsto mancheranno Frattesi, Bisseck e Zielinski: l'azzurro era stato operato all'ernia bilaterale il 10 luglio e tornerà a disposizione per l'esordio in Serie A mentre tedesco e polacco hanno recuperato dai rispettivi infortuni ma non sono ancora al top della forma. In più saranno assenti Josep Martinez (mal di schiena) e Palacios, vicino al passaggio in prestito al Basilea.
In attacco si dovrebbe rivedere la ThuLa - contro l'U23 il capitano aveva giocato con Bonny e il francese con Pio Esposito - ma Chivu girerà tutte le punte anche perché è il reparto, assieme al centrocampo, sul quale sta lavorando di più a livello tattico: in corso d'opera si vedrà ancora il doppio trequartista (di qui l'interesse per Lookman) a supporto dell'unica punta. La mediana, nella zona centrale, all'inizio sarà a tre come ai tempi di Inzaghi e si potrà vedere dall'inizio Sucic ma col doppio trequartista scenderà a due, mostrando un'altra novità tattica che si vedrà in questa stagione.
Sarà un test di livello, molto diverso dal precedente dell'anno scorso nel girone Champions, anche perché i monegaschi di Hutter - che si sono rafforzati con Pogba e Ansu Fati e contano giocatori di esperienza internazionale come Dier, Minamino, Zakaria e Balogun - inizieranno la Ligue 1 una settimana prima rispetto al campionato italiano e dunque avranno più gamba.
