AMICHEVOLE

Monaco-Inter diventa un caso: "Vietati i vessilli nerazzurri"

Espulsione dallo stadio e possibili conseguenze legali, fa molto discutere il comunicato della società francese in vista del match di stasera

08 Ago 2025 - 09:46

Dopo la prima sgambata in famiglia, l'Inter stasera inizia davvero il suo percorso di avvicinamento alla nuova stagione con l'amichevole del Louis II contro il Monaco di Paul Pogba, 3° classificato nell'ultima Ligue 1. Un'amichevole le cui premesse però sono tutt'altro che amichevoli visto il comunicato diramato dal club francese sul proprio sito ufficiale, in cui il club del Principato 'avverte' i tifosi nerazzurri della mancata apertura del settore ospiti e soprattutto del divieto di esibire maglie, sciarpe o altri accessori legati ai colori dell'Inter.

Vietato inoltre ai tifosi italiani uscire dai confini dell'"area neutra", perché rischierebbero di essere espulsi dallo stadio o addirittura potenziali procedimenti legali. Un comunicato che ha fatto molto discutere sui social e ha irritato non poco la società nerazzurra, che trattandosi soltanto di un'amichevole chiederà al club francese spiegazioni per una decisione che sembra incomprensibile. 

L'Equipe "snobba" l'Inter: tra le 5 squadre dell'anno c'è il Botafogo ma non i nerazzurri

