Atalanta-Lookmam: niente multe ma si pensa al sostituto. L'Inter aspetta un prezzo

Tra Ademola Lookman e l'Atalanta è sceso il gelo. Il primo weekend di agosto ha segnato il punto di non ritorno nel rapporto tra il nigeriano e il club bergamasco: lo strappo consumato dopo la richiesta ufficiale di cessione e le uscite social di Mola non può essere ricucito. I vertici orobici sono rimasti estremamente delusi dalle modalità adottate dal giocatore ma, ad oggi, l'impressione è che il club non abbia intenzione di andare allo scontro frontale: non sono previsti provvedimenti disciplinari (multe o sospensione dello stipendio) o mosse più dure come l'esclusione dalla rosa. L'Atalanta, pur amareggiata, rimane riconoscente al giocatore che, con la tripletta nella notte di Dublino, ha marchiato a fuoco il primo trofeo europeo della storia del club ma, come già ribadito più volte, vuole decidere modalità e tempistiche di uscita del loro fuoriclasse.