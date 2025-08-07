Atalanta-Lookmam: niente multe ma si pensa al sostituto. L'Inter aspetta un prezzo

La Dea studia Muniz e Mateta come rinforzi per l'attacco. Da Milano non attenderanno all'infinito la valutazione del nigeriano
Tra Ademola Lookman e l'Atalanta è sceso il gelo. Il primo weekend di agosto ha segnato il punto di non ritorno nel rapporto tra il nigeriano e il club bergamasco: lo strappo consumato dopo la richiesta ufficiale di cessione e le uscite social di Mola non può essere ricucito. I vertici orobici sono rimasti estremamente delusi dalle modalità adottate dal giocatore ma, ad oggi, l'impressione è che il club non abbia intenzione di andare allo scontro frontale: non sono previsti provvedimenti disciplinari (multe o sospensione dello stipendio) o mosse più dure come l'esclusione dalla rosa. L'Atalanta, pur amareggiata, rimane riconoscente al giocatore che, con la tripletta nella notte di Dublino, ha marchiato a fuoco il primo trofeo europeo della storia del club ma, come già ribadito più volte, vuole decidere modalità e tempistiche di uscita del loro fuoriclasse.
A Bergamo dunque sperano ancora di recuperare il rapporto con Lookman? Non esattamente. Tutta la dirigenza nerazzurra è consapevole che la storia con il nigeriano è ai titoli di coda, tanto che Tony D'Amico si starebbe già muovendo per trovare altri calciatori con cui rimpolpare il reparto offensivo, rimasto già orfano di Mateo Retegui, capocannoniere dell'ultima Serie A volato in Arabia per poco meno di 70 milioni. E proprio in questo modo si spiegherebbe il viaggio in Inghilterra di Luca Percassi: l'Ad orobico, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nel fine settimana potrebbe volare in UK per visionare da vicino Rodrigo Muniz del Fulham e Jean-Philippe Mateta del Cristal Palace. Profili con diverse similitudini: il ruolo, entrambe punte centrali, e il prezzo, circa 40 milioni. Il primo è più giovane, classe 2001, l'altro è un giocatore fatto e finito (28 anni) nel pieno della sua carriera.
Per quanto riguarda i nerazzurri di Milano, la linea sull'affare Lookman non cambia. Dopo aver visto rispedire al mittente la proposta recapitata all'Atalanta da 42 milioni più 3 di bonus, Marotta e Ausilio attendono una mossa dei bergamaschi. I vertici interisti vogliono sapere dai corrispettivi orobici quale sia il prezzo del nigeriano per decidere se rialzare leggermente l'offerta o se virare su un altri obiettivi. Il fattore tempo, tra l'altro, non è da trascurare: Marotta auspicava una chiusura rapida, ma la telenovela Lookman va avanti ormai da un mese. La sensazione è che, in un senso o nell'altro, non si andrà oltre la fine di questa settimana: l'Inter, se sfuma Lookman, deve avere il tempo per buttarsi su un altro obiettivo e più ci si avvicina alla fine del mercato, più tutto diventa difficile (e costoso).
