Balotelli si prende la rivincita: frecciate social a Vieira dopo l'addio al Genoa

L'attaccante nel suo periodo al Grifone era stato lasciato ai margini dal tecnico francese: il loro rapporto era già compromesso dai tempi del Nizza
"Karma is a bit*h. Dio vede e provvede". Con queste parole in una storia di Instagram Mario Balotelli non nasconde la sua soddisfazione per le dimissioni di Patrick Vieira da allenatore del Genoa. Tra i due l'anno scorso non era scoccato il feeling, con Balotelli finito presto ai margini del gruppo dopo essere stato ingaggiato sotto la gestione di Alberto Gilardino. Il rapporto tra i due però era già compromesso dal periodo trascorso insieme al Nizza, quando Super Mario disse addio al club francese proprio per il pessimo rapporto con Vieira.
"Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l'ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell'idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto", scrive ancora Balotelli. "Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso - aggiunge taggando proprio gli ex Alberto Zangrillo e Alberto Gilardino e lo stesso Vieira - è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore". "Ora testa al Genoa e ai genoani! Forza Genoa! Forza ragazzi! Ho creduto in voi e ci credo ancora", conclude Balotelli.