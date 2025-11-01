Balotelli si prende la rivincita: frecciate social a Vieira dopo l'addio al Genoa

"Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l'ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell'idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto", scrive ancora Balotelli. "Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso - aggiunge taggando proprio gli ex Alberto Zangrillo e Alberto Gilardino e lo stesso Vieira - è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore". "Ora testa al Genoa e ai genoani! Forza Genoa! Forza ragazzi! Ho creduto in voi e ci credo ancora", conclude Balotelli.