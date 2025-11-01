Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
genoa
HomeMercatoVideoFotoRosa
VELENI

Balotelli si prende la rivincita: frecciate social a Vieira dopo l'addio al Genoa

L'attaccante nel suo periodo al Grifone era stato lasciato ai margini dal tecnico francese: il loro rapporto era già compromesso dai tempi del Nizza

01 Nov 2025 - 14:08

"Karma is a bit*h. Dio vede e provvede". Con queste parole in una storia di Instagram Mario Balotelli non nasconde la sua soddisfazione per le dimissioni di Patrick Vieira da allenatore del Genoa. Tra i due l'anno scorso non era scoccato il feeling, con Balotelli finito presto ai margini del gruppo dopo essere stato ingaggiato sotto la gestione di Alberto Gilardino. Il rapporto tra i due però era già compromesso dal periodo trascorso insieme al Nizza, quando Super Mario disse addio al club francese proprio per il pessimo rapporto con Vieira. 

Leggi anche

Balotelli senza freni: "Vieira? Gli sto sui c..."

"Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l'ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell'idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto", scrive ancora Balotelli. "Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso - aggiunge taggando proprio gli ex Alberto Zangrillo e Alberto Gilardino e lo stesso Vieira - è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore". "Ora testa al Genoa e ai genoani! Forza Genoa! Forza ragazzi! Ho creduto in voi e ci credo ancora", conclude Balotelli.

Leggi anche

Balotelli: "Dovevo andare alla Juve, firmai per il Milan. Ibra rompipalle perché mi voleva bene"

genoa
vieira
esonero
balotelli
social

Ultimi video

01:44
Oggi Napoli-Como

Oggi Napoli-Como

01:56
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"

01:09
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

00:58
GASPERINI E IL GATTO SRV

Gasperini e l'inconveniente felino in conferenza

00:52
MCH FUOCHI D'ARTIFICIO DORTMUND MCH

Bundesliga: Augsburg-Dortmund sospesa per fuochi d'artificio

01:10
Mbappé scarpa d'oro

Mbappé scarpa d'oro

02:15
Le top parate di Serie A

Le top parate di Serie A

01:12
Genoa, Vieira saluta

Genoa, Vieira saluta

01:34
Nicola attende la Juve

Nicola attende la Juve

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

01:33
In campo Udinese-Atalanta

In campo Udinese-Atalanta

01:18
Domani Verona-Inter

Domani Verona-Inter

01:31
Roma, tutto su Dovbyk

Roma, tutto su Dovbyk

01:48
Allegri contro Gasp

Allegri contro Gasp

01:49
Domani Milan-Roma

Domani Milan-Roma

01:44
Oggi Napoli-Como

Oggi Napoli-Como

I più visti di Genoa

Genoa-Vieira, è addio: Criscito in panchina contro il Sassuolo

Samp-Genoa, Audero consola Criscito dopo il rigore sbagliato

Genoa, la maglia col cuore giallo di Alfa è per l'istituto Gaslini

Ekhator spaventa il Napoli: Anguissa e Hojlund ribaltano tutto e difendono la vetta

Patrick Vieira (Genoa)

Vieira-Genoa ufficiale, ma i tifosi non ci stanno: contestata la proprietà

Anguissa decisivo, scossa Spinazzola-De Bruyne, Olivera e Neres steccano

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:49
Torino, Baroni: "Contro il Pisa servirà grande prestazione"
15:55
Serie A, Milan-Roma in chiaro su Dazn
15:03
Lecce, Di Francesco: "Andiamo a Firenze carichi al massimo"
14:56
Italia U18, il ct Favo verso i Mondiali: "Orgogliosi di rappresentare il Paese"
14:40
Serie B: Avellino-Reggiana 4-3