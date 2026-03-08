Serie A, Genoa-Roma 2-1: Vitinha fa esultare De Rossi contro i giallorossi

LE PAGELLE DELLA ROMA

Svilar 6.5 - Non può farci nulla sui gol: Messias lo spiazza, il cross rasoterra per Vitinha lo taglia fuori. Poche occasioni per mettersi in mostra: effettua una parata-monstre su Malinovskyi nel recupero e tiene viva la gara.



Mancini 5.5 - Non sembra il solito Mancini: più timido nei contrasti, in difficoltà nelle letture. Difficoltà che emergono, fragorosamente, quando si addormenta sul cross rasoterra di Masini: da lì nasce il 2-1. (dal 38' st Ziolkowski sv - Qualche minuto da centrale, in una Roma d'assalto).



Ndicka 6 - Dottor Evan e Mr. N'Dicka. Nella zona offensiva è letale, col terzo gol in tre partite e il pari immediato dopo il vantaggio del Genoa, però sembra essersi dimenticato la fase difensiva. Dopo aver assistito da spettatore al 3-3 di Gatti, non chiude su Vitinha nell'azione del 2-1. Vano il finale da centravanti.



Celik 5.5 - Ordinato da braccetto, poco propositivo da esterno. Il turco non sfigura e non impressiona: partita né carne, né pesce per lui. (dal 38' st Vaz sv - L'ex OM è la mossa della disperazione per Gasperini, dopo lo svantaggio e il 2-1. Prova a mettersi in luce, senza esito).



Rensch 5.5 - Wesley e anche Celik, sulla fascia, sono tutt'altra cosa. L'ex Ajax fatica a supportare la manovra ed è un giocatore decisamente più difensivo, non adatto a una gara che vede il Genoa con un baricentro molto basso. (dal 24' st Ghilardi 6 - Entra bene in partita e riesce a contenere il Genoa sul centrosinistra).



Koné 5.5 - Più rubapalloni che costruttore, in una Roma che punta sui suoi muscoli e sugli inserimenti di Pisilli. La doppia mossa non funziona e Gasperini, al 45', è costretto a cambiare: con Cristante, l'ex Gladbach cresce.



Pisilli 5.5 - La grande prova da sottopunta nello scorso match è lontana, ma non sfigura da mezzala. Appare però trattenuto negli inserimenti, in una Roma maggiormente sottotono.



Tsimikas 5 - Continua a essere un corpo estraneo nella Roma e nelle idee di Gasperini, e lo dimostra sia in difesa che in attacco. Non si è mai davvero inserito, ma è rimasto per il mancato acquisto di un esterno mancino.

​

Venturino 5.5 - Il ritorno da titolare nel suo vecchio stadio, contro il club che l'ha lanciato e fatto crescere, causa un brutto scherzo al gioiellino giallorosso. Lascia Malen costantemente da solo, la sua gara si chiude al 45'. (dal 1' st Cristante 6 - Col suo ingresso torna l'ordine a centrocampo, ma continua a mancare un reale supporto per Malen: si sente tantissimo l'assenza di Soulé e Dybala).



Pellegrini 5 - Non riesce mai a supportare Malen e, oltretutto, causa pure un grande danno da difensore. In ritardo il suo intervento su Ellertsson, il rigore c'è ed è evidente: la Roma va in svantaggio e Gasp lo sostituisce. (dal 12' st El Aynaoui 6 - Inizialmente sottopunta, poi mezzala, poi addirittura quinto sulla destra. Prova tre ruoli, giocando con ordine in una Roma in difficoltà).



Malen 5.5 - I movimenti in profondità ci sono, però mancano i palloni giocabili. Di fatto, viene servito giusto in due occasioni. Nella prima segna e tutto viene cancellato per un fuorigioco, nella seconda Martin lo anticipa.



I VOTI DEL GENOA

Bijlow 6; Marcandalli 6, Østigård 6.5, Vasquez 6.5; Sabelli 6, Masini 7, Frendrup 6, Messias 7 (19' st Malinovskyi 6.5), Ellertsson 7 (33' st Aaron Martin sv); Ekuban 6.5 (30' st Vitinha 6.5), Ekhator 6 (19' st Colombo 6).