Serie A, Genoa-Roma 2-1: Vitinha fa esultare De Rossi contro i giallorossi

Il portoghese decide la sfida all’80’ al Ferraris, dopo il botta e risposta tra Messias e Ndicka: il Como ora è quarto
La 28ª giornata di Serie A porta in dote una grande vittoria per il Genoa di De Rossi, bravo a imporsi 2-1 contro la Roma a Marassi. La squadra di Gasperini resta così ferma a 51 punti, superata ora al quarto posto in classifica dal Como (anche lui a 51 punti). Proprio nello scontro diretto contro i lariani, in programma nel prossimo turno di campionato, i giallorossi non potranno nemmeno contare su Ndicka: l’ivoriano dovrà infatti scontare una squalifica, poiché ammonito al 12’ (era diffidato). Il primo tempo al Ferraris è equilibrato e non regala particolari emozioni, con Malen propositivo in un paio d’occasioni, ma senza successo. I più ispirati in casa rossoblù sono invece Messias ed Ekuban, che spreca però una buona chance per andare in gol nei minuti di recupero della frazione inaugurale. A stappare l’incontro ci pensa allora Messias al 52’ su calcio di rigore, provocato da un fallo di Pellegrini su Ellertsson. Il Genoa sale così sull’1-0, ma la Roma pareggia immediatamente: Ndicka incorna infatti l’1-1 al 55’, segnando il suo terzo gol consecutivo. Malen supera poi Bijlow con un bel destro sul primo palo, ma la sua rete non viene convalidata per un’evidente fuorigioco. Il Grifone non si lascia scalfire e all’80’ torna avanti 2-1: completamente dimenticato dalla difesa giallorossa, Vitinha appoggia in porta l’assist di Masini. Nel finale c’è spazio anche per una grande parata di Svilar su Malinovskyi. È, dunque, la rete del portoghese a far esultare il grande ex De Rossi, portando i rossoblù a 30 punti in classifica. La Roma si vede invece avvicinare la Juventus a -1.
LE PAGELLE DELLA ROMA
Svilar 6.5 - Non può farci nulla sui gol: Messias lo spiazza, il cross rasoterra per Vitinha lo taglia fuori. Poche occasioni per mettersi in mostra: effettua una parata-monstre su Malinovskyi nel recupero e tiene viva la gara.
Mancini 5.5 - Non sembra il solito Mancini: più timido nei contrasti, in difficoltà nelle letture. Difficoltà che emergono, fragorosamente, quando si addormenta sul cross rasoterra di Masini: da lì nasce il 2-1. (dal 38' st Ziolkowski sv - Qualche minuto da centrale, in una Roma d'assalto).
Ndicka 6 - Dottor Evan e Mr. N'Dicka. Nella zona offensiva è letale, col terzo gol in tre partite e il pari immediato dopo il vantaggio del Genoa, però sembra essersi dimenticato la fase difensiva. Dopo aver assistito da spettatore al 3-3 di Gatti, non chiude su Vitinha nell'azione del 2-1. Vano il finale da centravanti.
Celik 5.5 - Ordinato da braccetto, poco propositivo da esterno. Il turco non sfigura e non impressiona: partita né carne, né pesce per lui. (dal 38' st Vaz sv - L'ex OM è la mossa della disperazione per Gasperini, dopo lo svantaggio e il 2-1. Prova a mettersi in luce, senza esito).
Rensch 5.5 - Wesley e anche Celik, sulla fascia, sono tutt'altra cosa. L'ex Ajax fatica a supportare la manovra ed è un giocatore decisamente più difensivo, non adatto a una gara che vede il Genoa con un baricentro molto basso. (dal 24' st Ghilardi 6 - Entra bene in partita e riesce a contenere il Genoa sul centrosinistra).
Koné 5.5 - Più rubapalloni che costruttore, in una Roma che punta sui suoi muscoli e sugli inserimenti di Pisilli. La doppia mossa non funziona e Gasperini, al 45', è costretto a cambiare: con Cristante, l'ex Gladbach cresce.
Pisilli 5.5 - La grande prova da sottopunta nello scorso match è lontana, ma non sfigura da mezzala. Appare però trattenuto negli inserimenti, in una Roma maggiormente sottotono.
Tsimikas 5 - Continua a essere un corpo estraneo nella Roma e nelle idee di Gasperini, e lo dimostra sia in difesa che in attacco. Non si è mai davvero inserito, ma è rimasto per il mancato acquisto di un esterno mancino.
Venturino 5.5 - Il ritorno da titolare nel suo vecchio stadio, contro il club che l'ha lanciato e fatto crescere, causa un brutto scherzo al gioiellino giallorosso. Lascia Malen costantemente da solo, la sua gara si chiude al 45'. (dal 1' st Cristante 6 - Col suo ingresso torna l'ordine a centrocampo, ma continua a mancare un reale supporto per Malen: si sente tantissimo l'assenza di Soulé e Dybala).
Pellegrini 5 - Non riesce mai a supportare Malen e, oltretutto, causa pure un grande danno da difensore. In ritardo il suo intervento su Ellertsson, il rigore c'è ed è evidente: la Roma va in svantaggio e Gasp lo sostituisce. (dal 12' st El Aynaoui 6 - Inizialmente sottopunta, poi mezzala, poi addirittura quinto sulla destra. Prova tre ruoli, giocando con ordine in una Roma in difficoltà).
Malen 5.5 - I movimenti in profondità ci sono, però mancano i palloni giocabili. Di fatto, viene servito giusto in due occasioni. Nella prima segna e tutto viene cancellato per un fuorigioco, nella seconda Martin lo anticipa.
I VOTI DEL GENOA
Bijlow 6; Marcandalli 6, Østigård 6.5, Vasquez 6.5; Sabelli 6, Masini 7, Frendrup 6, Messias 7 (19' st Malinovskyi 6.5), Ellertsson 7 (33' st Aaron Martin sv); Ekuban 6.5 (30' st Vitinha 6.5), Ekhator 6 (19' st Colombo 6).
IL TABELLINO
Genoa-Roma 2-1
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Masini, Ellertsson (34’ st Martin); Messias (19’ st Malinovskyi), Ekhator (19’ st Colombo); Ekuban (30’ st Vitinha). A disp.: Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Onana, Norton-Cuffy, Otoa, Cornet, Gecaj. All.: De Rossi.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (39’ st Ziolkowski), N’Dicka, Celik (39’ st Vaz); Rensch (25’ st Ghilardi), Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino (1’ st Cristante), Pellegrini (11’ st El Aynaoui); Malen. A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, El Shaarawy, Zaragoza. All.: Gasperini.
Arbitro: Colombo
Marcatori: 7’ st Messias (G), 10’ st N’Dicka (R), 35’ st Vitinha (G)
Ammoniti: N’Dicka (R), Masini (G), Malen (R), Cristante (R)
LE STATISTICHE DI GENOA-ROMA
La Roma ha perso sei delle ultime 10 trasferte disputate in Serie A (3V, 1N), tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 24 gare esterne disputate nella competizione (11V, 7N).
Il Genoa ha segnato almeno due reti in cinque match interni di fila in Serie A per la prima volta dal period compreso tra aprile e agosto 2015 (sei in quel caso).
Il Genoa ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe disputate in Serie A, tanti successi quanti quelli registrati nelle precedenti 17 gare interne affrontate nella competizione (5N, 8P).
La Roma ha subito più di una rete in due partite consecutive in Serie A per la prima volta dal novembre 2024, nelle ultime due sfide di Ivan Juric alla guida del club giallorosso (vs Hellas Verona e Bologna).
La Roma ha subito otto gol nelle sue ultime quattro partite disputate in Serie A, tanti quanti quelli incassati nelle 12 precedenti.
Evan Ndicka è il primo difensore della Roma a segnare almeno un gol in tre partite di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.
Il Genoa ha sconfitto una squadra nelle prime quattro posizioni della classifica a inizio giornata per la prima volta dal 24 maggio 2024 (2-0 in casa contro il Bologna), interrompendo una striscia di 13 incontri di fila senza successi contro queste avversarie nella competizione.
Vítinha ha segnato quattro gol in questo campionato, pareggiando le reti realizzate nelle sue precedenti due intere stagioni in Serie A (quattro).
Evan Ndicka ha segnato tre gol in questo campionato e solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque principali campionati europei (quattro con l'Eintracht Francoforte nel 2021/22 in Bundesliga).
Nel 2026 tra i difensori centrali nessuno ha segnato più gol di Evan Ndicka in Serie A (tre, come Bremer).
Quello di Junior Messias è il primo gol su calcio di rigore subito dalla Roma in questa Serie A.
Junior Messias ha segnato il suo primo gol su calcio di rigore in Serie A al suo secondo tentativo dagli 11 metri.
Contro nessuna squadra Junior Messias ha segnato più gol in Serie A rispetto alla Roma (tre, come contro il Genoa).
Contro la Roma il Genoa ha disputato la sua partita numero 2000 in Serie A.