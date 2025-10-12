Balotelli: "Dovevo andare alla Juve ma firmai per il Milan"

L'attaccante 35enne, oggi svincolato, torna a parlare anche dei tempi dell'Inter: "Moratti ha aperto le porte di tutta la mia carriera, mi ha regalato il giocare per l'Inter a solo 17 anni. Era quando Mancini mi voleva ancora bene.. (ride, ndr). Sto scherzando, penso mi voglia ancora bene". Eppure l'esperienza nerazzurra, nonostante la Champions vinta nel 2010 ("Un sogno, esperienza che ti rimangono dentro e vorresti rivivere"), finì in modo brusco anche per via della maglietta lanciata per terra al termine della partita col Barcellona: "Quando ero giovane i tifosi dell'Inter mi hanno sempre voluto tanto bene, non ero abituato a sentire i loro fischi. Avevo 18 anni, l'ho gestita così ma oggi non lo rifarei".