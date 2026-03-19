L'Inter piange uno storico collaboratore di Mourinho: addio a Silvino

19 Mar 2026 - 21:42
© inter.it

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L'Inter ha diffuso una nota di cordoglio per la scomparsa di Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José Mourinho, preparatore dei portieri della prima squadra nerazzurra dal 2008 al 2010. Di seguito il comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José Mourinho, preparatore dei portieri della prima squadra nerazzurra dal 2008 al 2010.

Dopo una carriera durata 23 anni come portiere, Silvino ha iniziato la sua avventura come collaboratore insieme a Mourinho, lavorando con lui dal 2001 al 2018. In nerazzurro ha allenato la squadra dei portieri composta da Julio Cesar, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni, attualmente nello staff di Cristian Chivu con lo stesso ruolo. Grande personalità e carisma, non era raro vedere Silvino infilarsi i guanti e partecipare in prima persona agli allenamenti dei portieri sui campi di Appiano Gentile. Nelle due stagioni vissute in nerazzurro il suo contributo è stato fondamentale per la conquista di due Scudetti, due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia e la Champions League del 2010.Il Club si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto".

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