Serie A, Verona-Genoa 0-2: scatto-salvezza per De Rossi, gialloblu vicini alla Serie B

La 29a giornata della Serie A segna l'ulteriore scatto-salvezza del Genoa, che si porta momentaneamente a +9 sulla terzultima. Il Grifone approfitta di un'altra prova deludente del Verona e, nella ripresa, lo supera per 2-0. Gli scaligeri iniziano meglio la sfida, forti dell'entusiasmo nato della vittoria col Bologna, e colpiscono un palo con Akpa-Akpro. Si tratta però di un episodio estemporaneo, col Genoa che riprende il controllo delle operazioni e ci prova con Messias. Nella ripresa Harroui colpisce l'esterno della rete e fa sperare l'Hellas, che affonda al 61': Vitinha, appena entrato, fulmina un distratto Montipò da trenta metri. Sammarco passa al tridente con Sarr, ma è il Genoa a comandare i giochi: Martin apparecchia per Østigård, che insacca il suo quinto gol in Serie A (86'). Finisce dunque 2-0 per i rossoblù, Grifone a quota 33 punti e lontano dalla zona-retrocessione. Resta penultimo il Verona, a quota 18 punti e sempre più vicino al ritorno in Serie B.