Serie A, Verona-Genoa 0-2: scatto-salvezza per De Rossi, gialloblu vicini alla Serie B
Sammarco e i suoi non danno continuità all'impresa col Bologna, salvezza lontanissima. Vitinha e Østigård firmano il 2-0 del Grifone
© Getty Images
La 29a giornata della Serie A segna l'ulteriore scatto-salvezza del Genoa, che si porta momentaneamente a +9 sulla terzultima. Il Grifone approfitta di un'altra prova deludente del Verona e, nella ripresa, lo supera per 2-0. Gli scaligeri iniziano meglio la sfida, forti dell'entusiasmo nato della vittoria col Bologna, e colpiscono un palo con Akpa-Akpro. Si tratta però di un episodio estemporaneo, col Genoa che riprende il controllo delle operazioni e ci prova con Messias. Nella ripresa Harroui colpisce l'esterno della rete e fa sperare l'Hellas, che affonda al 61': Vitinha, appena entrato, fulmina un distratto Montipò da trenta metri. Sammarco passa al tridente con Sarr, ma è il Genoa a comandare i giochi: Martin apparecchia per Østigård, che insacca il suo quinto gol in Serie A (86'). Finisce dunque 2-0 per i rossoblù, Grifone a quota 33 punti e lontano dalla zona-retrocessione. Resta penultimo il Verona, a quota 18 punti e sempre più vicino al ritorno in Serie B.
IL TABELLINO
HELLAS VERONA-GENOA 0-2
HELLAS VERONA (3-5-2) - Montipò 5; Edmundsson 6, Nelsson 5.5, Valentini 6; Oyegoke 5.5 (1' st Belghali 6), Akpa-Akpro 6, Gagliardini 5.5, Harroui 5.5 (20' st Suslov 5.5), Frese 5.5 (35' st Sarr sv); Orban 5 (40' st Mosquera sv), Bowie 5.5. A disposizione: Perilli, Toniolo, Lirola, Niasse, Isaac, Cham, De Battisti, Al-Musrati. All. Sammarco.
GENOA (3-5-2) - Bijlow 6; Marcandalli 6, Østigård 7, Vasquez 6.5; Sabelli 5.5 (14' st Norton-Cuffy 6), Malinovskyi 6 (25' st Amorim 6), Frendrup 7, Messias 6.5 (33' st Aaron Martin 6.5), Ellertsson 6; Colombo 5 (33' st Ekhator 6), Ekuban 5.5 (14' st Vitinha 7). A disposizione: Leali, Sommariva, Baldanzi, Zätterström, Otoa, Cornet, Lafont. All. De Rossi.
Arbitro: Marchetti.
Marcatore: 16' st Vitinha (G), 41' st Østigård (G).
Ammoniti: Oyegoke (V), Akpa-Akpro (V), Vitinha (G).
LE STATISTICHE
Leo Østigård è l’unico difensore centrale ad aver segnato almeno cinque gol in una singola stagione di Serie A nella storia del Genoa.
Nessun difensore centrale ha segnato più gol di Leo Østigård in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: cinque, al pari di Luka Vuskovic dell’Amburgo.
Aarón Martín è il giocatore che ha fornito il maggior numero di assist per un singolo calciatore in questa stagione di Serie A: ben quattro passaggi vincenti per un gol di Leo Østigård.
Nelle ultime due stagioni (dal 2024/25), solo Federico Dimarco (21) e Nico Paz (14) hanno fornito più assist di Aarón Martín (13) in Serie A.
Vítinha ha segnato in due presenze di fila per la prima volta in Serie A; in generale, non trovava la rete in due match consecutivi di campionato dall'agosto 2023 con il Marsiglia in Ligue 1.
Quella di Vítinha da 29 metri è la rete su azione del Genoa segnata dalla distanza maggiore in Serie A a partire da quella di Goran Pandev da 38 metri l'8 dicembre 2019 contro il Lecce.
Il Genoa ha vinto due partite di fila solo per la seconda volta in questa stagione di Serie A, dopo quella tra fine novembre e inizio dicembre contro l’Udinese e proprio l’Hellas Verona.
Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato (1P), tanti quanti successi nelle precedenti 12 partite di Serie A (3V, 4N, 5P).
Prima vittoria in trasferta del Genoa nel 2026 in campionato; l’ultimo successo fuori casa del Grifone in Serie A risaliva infatti allo scorso 8 dicembre contro l’Udinese.
Jeff Ekhator è il primo giocatore nato dal 2006 in avanti a collezionare almeno 50 presenze tra tutte le competizioni con la maglia di un club di Serie A (50 per lui con il Genoa).