Roma, Koné ko: Gasperini costretto a cambiarlo contro il Bologna

Brutte notizie in casa Roma. Gasperini è stato costretto a sostituire Manu Koné nel corso del primo tempo della sfida con il Bologna, esattamente al minuto 20. Il francese, che adesso difficilmente potrà rispondere alla convocazione del ct Deschamps per le amichevoli contro Brasile e Colombia, si è accasciato a terra per un problema fisico: al suo posto è entrato Pellegrini. Dopo pochi minuti il Bologna è andato in vantaggio con il gol di Rowe prima del pareggio targato N'Dicka su corner.