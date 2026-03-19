Dybala, niente rinnovo con la Roma: nel futuro c'è il Boca

"Joya Libertadores". Come dimostra la prima pagina di Olé, in Argentina adesso ci credono sul serio: il ritorno in patria di Paulo Dybala è ben più di una semplice voce. L'argentino anche quest'anno ha saltato troppe partite per infortunio e i discorsi con la Roma per rinnovare il contratto in scadenza a giugno non sono mai davvero cominciati, motivo per cui la fine della carriera italiana della Joya sembra davvero vicina.