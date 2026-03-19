Dybala, niente rinnovo con la Roma: nel futuro c'è il Boca
Anche i media argentini confermano,"la moglie Oriana ha anche già accettato un'offerta da una tv sudamericana
"Joya Libertadores". Come dimostra la prima pagina di Olé, in Argentina adesso ci credono sul serio: il ritorno in patria di Paulo Dybala è ben più di una semplice voce. L'argentino anche quest'anno ha saltato troppe partite per infortunio e i discorsi con la Roma per rinnovare il contratto in scadenza a giugno non sono mai davvero cominciati, motivo per cui la fine della carriera italiana della Joya sembra davvero vicina.
Nel suo futuro, confermano anche in Argentina, c'è il Boca dell’amico Paredes, che ovviamente lo accoglierebbe a braccia aperte (anche se a cifre ridotte rispetto ai 6 milioni più bonus che guadagna in giallorosso). Riquelme, scrivono i media locali, starebbe continuando a lavorare per portare a Buenos Aires Dybala, che dal canto suo avrebbe deciso di accettare questo ritorno a casa per motivi soprattutto legati alla famiglia.
La moglie Oriana infatti non ha mai nascosto di voler tornare a casa e dopo la nascita della primogenita il suo "pressing" potrebbe essere aumentato, tanto che la showgirl ha recentemente annunciato sui social di aver accettato un lavoro proprio in Argentina, ovvero l'adattamento del programma americano "True Crime".