Cesena, Cole si presenta e punta in alto: "Vorrei aiutare nel cambiare il calcio italiano"

19 Mar 2026 - 19:28
© Getty Images

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"Il calcio italiano attraversa un momento difficile, non partecipa ai mondiali da tanti anni, nel mio piccolo vorrei fare qualcosa per aiutarlo". Non usa mezzi termini Ashley Cole nella presentazione da nuovo allenatore del Cesena, dove vuole iniziare un nuovo progetto e punta in alto. 

L'inizio non è stato positivo, con la sconfitta 3-0 all'esordio in casa del Mantova: "Sabato vedrete una squadra diversa, ve lo garantisco. Ho grande fiducia in questa rosa e credo nei playoff. Se non dovessima farcela, sarò io il primo responsabile. Dobbiamo ambire ad essere migliori dell'attuale ottavo posto. Dobbiamo migliorare in tutto, essere più cattivi e veloci. Dobbiamo essere più aggressivi".

Perché ha accettato il Cesena? "Ho trovato valori simili a quelli in cui credo, sono una persona umile. Sono ottimista per il futuro e mi sono sempre guadagnato tutto ciò che ho ottenuto in carriera".

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