Serie A: il Genoa travolge e aggancia il Torino, 3-0 a Marassi

LE STATISTICHE DI GENOA-TORINO

Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette partite giocate in Serie A; nel periodo (dalla 20ª giornata), solo l’Inter (cinque) ha registrato più clean sheet del Grifone nel periodo (quattro anche Atalanta e Como).

Per la prima volta nella propria storia, il Genoa ha registrato quattro clean sheet casalinghi consecutivi contro il Torino in Serie A, grazie a due successi (1-0 il 18 marzo 2022 e 3-0 nel match odierno) e due pareggi a reti inviolate.

Tra i difensori che hanno preso parte ad almeno tre reti in questa Serie A, solo Marco Palestra (cinque, nato nel marzo 2005) e Álex Valle (tre, aprile 2004) sono più giovani di Brooke Norton-Cuffy (tre, gennaio 2004): due reti e un passaggio vincenti per l'esterno del Genoa nel campionato in corso.

Caleb Ekuban ha trovato il suo terzo gol in questo campionato e solo una volta ha messo a segno più reti in un'intera stagione in Serie A: quattro, nel 2023/24.

Il Torino è la squadra contro cui Junior Messias ha preso parte a più reti in carriera in Serie A: quattro, frutto di due gol e due assist.

I due gol messi a segno da Junior Messias in questo campionato sono entrambi arrivati entrando a gara in corso: record personale di marcature da subentrato per il classe 1991 in un'intera stagione di Serie A.

Dall'esordio di Daniele De Rossi in Serie A sulla panchina del Genoa (11ª giornata), il Grifone ha trovato la rete in otto match casalinghi, su nove disputati: record di gare interne a bersaglio nel periodo nel torneo (a sette anche Inter, Torino e Fiorentina, con la Viola che giocherà proprio in casa in questo turno di campionato).

Soltanto contro la Lazio (149), il Genoa ha segnato più gol in Serie A che contro il Torino (145) e solo contro i biancocelesti (38) e la Roma (33) i rossoblù hanno ottenuto più successi nel torneo che contro i granata (32).

Il Genoa ha chiuso un primo tempo contro il Torino in Serie A in vantaggio di almeno due reti per la prima volta dal 19 aprile 1959: 2-0 dopo i primi 45' al Ferraris anche in quell'occasione.

Il Torino (22) è la squadra che ha incassato il maggior numero di reti nel corso dei primi tempi di gioco in questa Serie A. In generale, i granata hanno la peggior difesa del campionato in corso, con 47 gol subiti in totale (segue l'Hellas Verona a quota 46).