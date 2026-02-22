Serie A: il Genoa travolge e aggancia il Torino, 3-0 a Marassi
Norton-Cuffy apre le danze, Ekuban e Messias premiano la marea rossoblù. Tra gli ospiti espulso Ilkhan a fine primo tempo
Non c'è pace per il Torino, che sfodera un'altra prestazione deludente in uno scontro diretto per non retrocedere. I granata, in inferiorità numerica per un tempo per l'espulsione di Ilkhan, vengono travolti e agganciati dal Genoa a quota 27 punti e, qualora la Fiorentina vincesse domani, sarebbero vicinissimi al terzultimo posto. Non c'è partita a Marassi, che esulta per il 3-0 del Grifone: Norton-Cuffy (22'), Ekuban (40') e Messias in chiusura di match firmano la strameritata vittoria rossoblù.
LA PARTITA
Tris d'oro e tre punti pesantissimi per il Genoa, che domina e vince 3-0 nello scontro diretto col Torino. Marassi è infuocato e i rossoblù assorbono quella passione, con una partenza molto aggressiva che schiaccia subito il Toro sulla difensiva. Granata non pervenuti, gara a tinte genoane e al 22' è vantaggio: tiro-cross di Ekuban, Paleari non respinge bene e Norton-Cuffy segna in tap-in. Obrador sfiora il pari e trova la respinta di Bijlow, ma il Genoa è in controllo e raddoppia al 40'. L'azione ricalca quella del gol precedente, con lo slalom di Baldanzi, la respinta imperfetta di Paleari e il tap-in di Ekuban. Si mette malissimo per il Torino, in dieci nel recupero per il fallaccio di Ilkhan su Colombo (47'pt), e Baroni fa subito due cambi. Le mosse ravvivano i suoi, pericolosi con Gineitis e Prati, e anche Duvan Zapata sfiora il gol. Bijlow salva tutto e il Genoa si risveglia, accarezzando il tris: Prati salva sulla linea evitando la doppietta di Norton-Cuffy, Ekhator non è preciso. Nel finale il Toro completa il suo disastro, col pallone perso dal neoentrato Pedersen e il 3-0 di Messias (83'). Brutto ko per i granata, che vengono agganciati a quota 27 punti dal Genoa. Resta il +6 sulla Fiorentina ma, qualora i viola battessero il Pisa, Baroni e i suoi sarebbero totalmente invischiati nella lotta per non retrocedere.
IL TABELLINO
GENOA (3-4-1-2) - Bijlow 6.5; Marcandalli 6, Østigård 6.5, Vasquez 6.5; Norton-Cuffy 7 (25' st Sabelli 6), Malinovskyi 6 (40' st Onana sv), Frendrup 6, Ellertsson 6; Baldanzi 6.5 (20' st Amorim 6); Colombo 5.5 (20' st Ekhator 6), Ekuban 7 (20' st Messias 6.5). A disposizione: Leali, Sommariva, Aaron Martin, Vitinha, Zätterström, Cornet, Masini, Doucouré. All. De Rossi.
TORINO (3-5-2) - Paleari 5; Saul Coco 5.5, Maripan 5 (1' st Ismajli 5.5), Ebosse 5 (1' st Prati 6); Lazaro 5.5, Vlasic 5, Ilkhan 4, Gineitis 6, Rafa Obrador 5.5 (38' st Pedersen 5); Simeone 5 (23' st Njie 5.5), Kulenovic 5 (15' st Zapata 6). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Anjorin, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze. All. Baroni.
Arbitro: Guida.
Marcatori: 22' Norton-Cuffy (G), 40' Ekuban (G), 38' st Messias (G).
Ammoniti: Simeone (T).
Note: espulso Ilkhan (T) al 47' pt per gioco pericoloso.
LE STATISTICHE DI GENOA-TORINO
Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette partite giocate in Serie A; nel periodo (dalla 20ª giornata), solo l’Inter (cinque) ha registrato più clean sheet del Grifone nel periodo (quattro anche Atalanta e Como).
Per la prima volta nella propria storia, il Genoa ha registrato quattro clean sheet casalinghi consecutivi contro il Torino in Serie A, grazie a due successi (1-0 il 18 marzo 2022 e 3-0 nel match odierno) e due pareggi a reti inviolate.
Tra i difensori che hanno preso parte ad almeno tre reti in questa Serie A, solo Marco Palestra (cinque, nato nel marzo 2005) e Álex Valle (tre, aprile 2004) sono più giovani di Brooke Norton-Cuffy (tre, gennaio 2004): due reti e un passaggio vincenti per l'esterno del Genoa nel campionato in corso.
Caleb Ekuban ha trovato il suo terzo gol in questo campionato e solo una volta ha messo a segno più reti in un'intera stagione in Serie A: quattro, nel 2023/24.
Il Torino è la squadra contro cui Junior Messias ha preso parte a più reti in carriera in Serie A: quattro, frutto di due gol e due assist.
I due gol messi a segno da Junior Messias in questo campionato sono entrambi arrivati entrando a gara in corso: record personale di marcature da subentrato per il classe 1991 in un'intera stagione di Serie A.
Dall'esordio di Daniele De Rossi in Serie A sulla panchina del Genoa (11ª giornata), il Grifone ha trovato la rete in otto match casalinghi, su nove disputati: record di gare interne a bersaglio nel periodo nel torneo (a sette anche Inter, Torino e Fiorentina, con la Viola che giocherà proprio in casa in questo turno di campionato).
Soltanto contro la Lazio (149), il Genoa ha segnato più gol in Serie A che contro il Torino (145) e solo contro i biancocelesti (38) e la Roma (33) i rossoblù hanno ottenuto più successi nel torneo che contro i granata (32).
Il Genoa ha chiuso un primo tempo contro il Torino in Serie A in vantaggio di almeno due reti per la prima volta dal 19 aprile 1959: 2-0 dopo i primi 45' al Ferraris anche in quell'occasione.
Il Torino (22) è la squadra che ha incassato il maggior numero di reti nel corso dei primi tempi di gioco in questa Serie A. In generale, i granata hanno la peggior difesa del campionato in corso, con 47 gol subiti in totale (segue l'Hellas Verona a quota 46).