La Fiorentina esonera Pioli: è ufficiale

Pioli per la prima volta al Viola Park: incontro con Pradè e visita al centro sportivo
Pioli non voleva rinunciare alla buonuscita di 5 milioni, Commisso alla fine ha dato via libera all'esonerodi Stefano Fiore
La situazione in casa Fiorentina si gioca su due fronti: da un lato l'addio ufficiale a Stefano Pioli, dall'altro l'attesa per Roberto D'Aversa come nuovo allenatore. Pioli è stato esonerato dopo il mancato accordo sulla buonuscita anche perché il tecnico non aveva mai manifestato l'intenzione di dimettersi.
Pioli paga l'ultimo posto in classifica in Serie A con zero vittorie arrivate nelle prime dieci giornate: solo quattro pareggi e ben sei sconfitte con 7 gol fatti e 16 subiti. Meglio l'avventura in Conference League con le quattro vittorie tra preliminare e fase a gironi che però non gli sono bastate per meritarsi la conferma.
Pioli era tornato (prima esperienza dal 2017 al 2019) alla Fiorentina questa estate dopo l'avventura araba con l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, aveva firmato fino al 2028 per 5 milioni di euro lordi all'anno.
Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa.
Il club viola spingeva per una separazione tramite dimissioni del tecnico, evitando così di pagare per intero i circa tre milioni a stagione previsti dal contratto di Pioli fino al 2028. Una mossa per aiutare le esigenze di bilancio e questioni di fair play finanziario. Tuttavia, Pioli ha sempre rifiutato categoricamente di presentare le dimissioni, chiedendo una buonuscita da 5 milioni. La posizione del tecnico emiliano con la dirigenza (con il dg Ferrari e il dt Goretti) è stata irremovibile, così è dovuto arrivare il via libera di Commisso - descritto ieri come molto arrabbiato per l'intransigenza di Pioli - per l'esonero con extra-budget da destinare al nuovo allenatore.
Nel frattempo la squadra è stata affidata ad interim a Daniele Gallopppa, attuale allenatore della Primavera, prima degli accordi definitivi con Roberto D'Aversa.
