Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
fiorentina
HomeMercatoVideoFotoRosa
FIORENTINA

Fiorentina, muro contro muro con Pioli: niente dimissioni e incertezza sul successore

Il tecnico non vuole rinunciare ai 5,5 milioni lordi fino al 2028 previsti dal suo contratto, ipotesi Galloppa dalla Primavera

di Redazione
03 Nov 2025 - 12:29
© Getty Images

© Getty Images

Regna il caos in casa Fiorentina dopo l'ennesimo, pesante ko di una stagione fin qui da incubo. In seguito alla sconfitta interna col Lecce sembrava praticamente scontata la separazione tra la società viola e Stefano Pioli, ma la situazione è molto più complessa: il tecnico non ha infatti nessuna intenzione di rassegnare le dimissioni e rinunciare al cospicuo contratto che lo lega al club fino al 2028 (5,5 milioni lordi a stagione) e il presidente Rocco Commisso si ritrova così a dover affrontare quella che è a tutti gli effetti la prima vera crisi della sua gestione.

La piazza ribolle e i vertici societari stanno provando a correre ai ripari trattando una buonuscita con Pioli: la proposta è un anno di stipendio, ma l'ex Milan non sembra intenzionato ad accettare. Il dialogo prosegue, ma è reso ancora più complicato dal fatto che Commisso è bloccato negli Stati Uniti da problemi di salute e il club è ancora senza un direttore sportivo dopo l'addio di Pradè

La squadra è in ritiro al Viola Park e vi resterà fino a mercoledì, quando dovrà partire per la trasferta di Conference League contro il Mainz, mentre il dg Ferrari e il dt Goretti sono al lavoro per risolvere la questione economica in tempi rapidi e trovare un successore.

Al momento, tuttavia, regna grande incertezza: per Vanoli, come riporta Alfredo Pedullà, c'è stato qualche sondaggio ma nessun approfondimento e al momento la pista non sembra decollare. Un altro nome caldo è quello di Daniele De Rossi, che però ha incontrato anche il Genoa, mentre appaiono al momento più remote le ipotesi Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus e molto caro, e Raffaele Palladino, che non sembrerebbe intenzionato ad accettare un ritorno a Firenze.

Lo scenario più probabile è quello di un momentaneo affidamento della squadra a Daniele Galloppa, attuale tecnico della Primavera, che la guiderebbe sia giovedì in Germania, sia domenica nella trasferta di Genova. Il tutto, naturalmente, solo in caso di accordo con Pioli per la rescissione, perché il rischio è che la situazione possa anche rimanere invariata, visti i tempi strettissimi tra un match e l'altro. Sono ore caldissime.

pioli
fiorentina

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Fiorentina

Fiorentina, Petrachi in pole per il dopo-Pradé. E in panchina può tornare Palladino

Commisso scatenato: Piccoli può diventare l'acquisto più caro della storia davanti a due 'juventini'

Pradè, tutta la soddisfazione per Kean: "Ha sposato pienamente la causa"

Adesso è anche ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina

MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

 Franck Kessiè

La Fiorentina sogna Kessiè, ma c'è il nodo ingaggio: Sohm e Asllani le alternative

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:30
Sassuolo, si lavora al rinnovo di Laurienté
13:00
De Rossi-Genoa: previsti nuovi contatti
12:23
Fiorentina, proposta una buonuscita a Pioli. Il tecnico rifiuta
11:22
Milan, Pavlovic: "Mai stato vicino all'addio"
10:16
Arsenal, Gabriel Jesus verso la cessione