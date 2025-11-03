Fiorentina, muro contro muro con Pioli: niente dimissioni e incertezza sul successore

Il tecnico non vuole rinunciare ai 5,5 milioni lordi fino al 2028 previsti dal suo contratto, ipotesi Galloppa dalla Primaveradi Redazione
© Getty Images
Regna il caos in casa Fiorentina dopo l'ennesimo, pesante ko di una stagione fin qui da incubo. In seguito alla sconfitta interna col Lecce sembrava praticamente scontata la separazione tra la società viola e Stefano Pioli, ma la situazione è molto più complessa: il tecnico non ha infatti nessuna intenzione di rassegnare le dimissioni e rinunciare al cospicuo contratto che lo lega al club fino al 2028 (5,5 milioni lordi a stagione) e il presidente Rocco Commisso si ritrova così a dover affrontare quella che è a tutti gli effetti la prima vera crisi della sua gestione.
La piazza ribolle e i vertici societari stanno provando a correre ai ripari trattando una buonuscita con Pioli: la proposta è un anno di stipendio, ma l'ex Milan non sembra intenzionato ad accettare. Il dialogo prosegue, ma è reso ancora più complicato dal fatto che Commisso è bloccato negli Stati Uniti da problemi di salute e il club è ancora senza un direttore sportivo dopo l'addio di Pradè.
La squadra è in ritiro al Viola Park e vi resterà fino a mercoledì, quando dovrà partire per la trasferta di Conference League contro il Mainz, mentre il dg Ferrari e il dt Goretti sono al lavoro per risolvere la questione economica in tempi rapidi e trovare un successore.
Al momento, tuttavia, regna grande incertezza: per Vanoli, come riporta Alfredo Pedullà, c'è stato qualche sondaggio ma nessun approfondimento e al momento la pista non sembra decollare. Un altro nome caldo è quello di Daniele De Rossi, che però ha incontrato anche il Genoa, mentre appaiono al momento più remote le ipotesi Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus e molto caro, e Raffaele Palladino, che non sembrerebbe intenzionato ad accettare un ritorno a Firenze.
Lo scenario più probabile è quello di un momentaneo affidamento della squadra a Daniele Galloppa, attuale tecnico della Primavera, che la guiderebbe sia giovedì in Germania, sia domenica nella trasferta di Genova. Il tutto, naturalmente, solo in caso di accordo con Pioli per la rescissione, perché il rischio è che la situazione possa anche rimanere invariata, visti i tempi strettissimi tra un match e l'altro. Sono ore caldissime.