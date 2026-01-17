Fiorentina, dolore infinito: da Astori all'addio a Commisso, le ferite di un popolo che non ha pace

Solo un anno fa, era dicembre 2024, lo stadio Franchi aveva smesso di respirare quando Edoardo Bove si era accasciato al suolo durante Fiorentina-Inter. In quegli istanti interminabili, con i compagni in lacrime e lo stadio pietrificato, il pensiero di tutti è corso a un unico, terribile precedente, quello di Astori. Fortunatamente, quella volta la vita ha vinto ma lo shock psicologico per una squadra e un ambiente già traumatizzati è stato una cicatrice difficile da rimarginare. Ora Bove cerca un altro futuro, sempre da calciatore, all'estero ma resterà sempre nel cuore viola.