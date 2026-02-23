Serie A, Fiorentina-Pisa 1-0: Kean decide il derby toscano al Franchi

© ansa
I viola agganciano Cremonese e Lecce, tirandosi fuori dalla zona retrocessione: nerazzurri a -9 dalla salvezza
LA PARTITA
Il primo posticipo della 26ª giornata di Serie A si chiude con il successo della Fiorentina nel delicatissimo derby toscano in zona retrocessione contro il Pisa. I gigliati si impongono 1-0 al Franchi, dove è Ndour il primo a testare la tenuta dei guantoni di Nicolas al 7’ con un tiro potente da fuori area. Quattro minuti più tardi deve, invece, intervenire Caracciolo sulla conclusione di Brescianini, prima del gol di Kean al 13’: l’attaccante azzurro sfrutta un pallone mal rinviato da Canestrelli e buca Nicolas da pochi passi. I viola hanno il totale controllo del campo e tornano a rendersi pericolosi con Dodo e Kean, mentre il Pisa non riesce a costruire nulla nel primo tempo. In avvio di ripresa Dodo chiede poi un calcio di rigore, ma viene invece ammonito per simulazione: il brasiliano era diffidato e salterà quindi la prossima sfida contro l’Udinese. Nicolas respinge invece la punizione di Fagioli, mentre Ranieri realizza una chiusura provvidenziale su Meister nella propria area di rigore al 54’. Decisivo è pure l’intervento di Dodo davanti alla propria linea di porta, con Kean che si divora invece la chance del raddoppio in contropiede. Il bomber viola ci riprova allora con un tiro da fuori area, ma Nicolas non si lascia superare. L’estremo difensore nerazzurro si supera poi all’86’, allungando in angolo il gran tiro di Ndour. Nel recupero, c'è tempo pure per un erroraccio di Fazzini da una parte e di Canestrelli dall'altra. La Fiorentina vince, dunque, 1-0 e sale a quota 24 punti, gli stessi di Cremonese e Lecce: i gigliati si tirano così fuori dalla zona retrocessione. Fermo a 15 punti resta invece il Pisa, ora a -9 dal diciassettesimo posto che varrebbe la salvezza.
IL TABELLINO
FIORENTINA-PISA 1-0
Fiorentina (4-3-3): De Gea 6; Dodo 6,5 (33’ st Comuzzo sv), Pongracic 6, Ranieri 6,5, Parisi 6; Brescianini 6, Fagioli 6 (43’ st Fabbian sv), Ndour 6,5; Harrison 6, Kean 6,5 (40’ st Piccoli sv), Solomon 6 (33’ st Fazzini 5,5). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Gudmundsson, Gosens, Fortini, Kouadio, Balbo, Bonanno. All.: Cavalletto (squalificato Vanoli)
Pisa (3-4-2-1): Nicolas 6,5; Canestrelli 5, Caracciolo 5,5, Bozhinov 5,5; Toure 5,5 (22’ st Cuadrado 6), Loyola 5,5 (1’ st Durosinmi 5,5), Marin 6, Angori 5,5; Moreo 5,5 (31’ st Piccinini sv), Iling-Junior 5,5 (1’ st Meister 5,5); Stojilkovic 5,5 (1’ st Aebischer 5,5). A disposizione: Semper, Guizzo, Leris, Hojholt, Tramoni, Akinsanmiro, Coppola, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorran. All.: Hiljemark
Arbitro: Mariani
Marcatori: 13’ Kean (F)
Ammoniti: Caracciolo (P), Dodo (F), Marin (P), Cuadrado (P), Fabbian (F), Fazzini (F)
LE STATISTICHE
- La Fiorentina ha vinto due sfide di fila per la prima volta in questo campionato; in generale, la Viola non ci riusciva dalle ultime due gare dello scorso torneo, a maggio 2025 (3-2 vs Bologna e Udinese con Raffaele Palladino allenatore).
- Considerando tutte le competizioni, sono tre le vittorie consecutive per la Fiorentina, la Viola non ci riusciva nel corso di una singola stagione da marzo 2025 (vs Panathinaikos in Conference e vs Juventus e Atalanta in Serie A in quel caso).
- La Fiorentina ha vinto due partite di fila senza neanche subire gol considerando tutte le competizioni per la prima volta da marzo 2025 (3-0 vs Juventus e 1-0 vs Atalanta in campionato).
- La Fiorentina è tornata a vincere un match casalingo in Serie A dopo quello contro la Cremonese del 4 gennaio scorso: 1-0 con rete di Moise Kean anche in quel caso.
- Il Pisa non ha vinto nessuna delle ultime 15 gare in Serie A (6N, 9P) e nella sua storia nella massima serie non era mai arrivato a 15 match di fila senza vittoria in una singola stagione.
- La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sette sfide contro il Pisa in Serie A - in una striscia iniziata nel 1988 - e nella sua storia nella competizione non aveva mai registrato sette clean sheet di fila contro una singola avversaria.
- La Fiorentina ha realizzato almeno una rete in tutte le ultime nove gare di campionato e non andava a segno per nove match di fila in una stessa stagione di Serie A dal febbraio-maggio 2023 (striscia di 11 gare in quel caso con Vincenzo Italiano in panchina).
- Questa è stata la terza occasione in cui Moise Kean ha segnato il primo gol della partita nella Serie A in corso. Allargando anche alla scorsa stagione, solo Lautaro Martínez (12) ha realizzato più volte la rete dell’1-0 in un match di campionato rispetto all’attaccante della Viola (10).
- Moise Kean è andato a segno in tre presenze di fila in Serie A per la seconda volta con la maglia della Fiorentina dopo che ci era già riuscito tra ottobre e novembre 2024 (striscia di quattro in quel caso).
- Moise Kean ha segnato il suo 20° gol casalingo a partire dallo scorso campionato. Allargando anche ai top-5 europei, solo altri due giocatori nati dall’1/01/2000 hanno realizzato più reti tra le mura amiche nel periodo: Mason Greenwood (21) e Erling Haaland (24).