Serie A, Fiorentina-Pisa 1-0: Kean decide il derby toscano al Franchi

LE STATISTICHE

- La Fiorentina ha vinto due sfide di fila per la prima volta in questo campionato; in generale, la Viola non ci riusciva dalle ultime due gare dello scorso torneo, a maggio 2025 (3-2 vs Bologna e Udinese con Raffaele Palladino allenatore).

- Considerando tutte le competizioni, sono tre le vittorie consecutive per la Fiorentina, la Viola non ci riusciva nel corso di una singola stagione da marzo 2025 (vs Panathinaikos in Conference e vs Juventus e Atalanta in Serie A in quel caso).

- La Fiorentina ha vinto due partite di fila senza neanche subire gol considerando tutte le competizioni per la prima volta da marzo 2025 (3-0 vs Juventus e 1-0 vs Atalanta in campionato).

- La Fiorentina è tornata a vincere un match casalingo in Serie A dopo quello contro la Cremonese del 4 gennaio scorso: 1-0 con rete di Moise Kean anche in quel caso.

- Il Pisa non ha vinto nessuna delle ultime 15 gare in Serie A (6N, 9P) e nella sua storia nella massima serie non era mai arrivato a 15 match di fila senza vittoria in una singola stagione.

- La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sette sfide contro il Pisa in Serie A - in una striscia iniziata nel 1988 - e nella sua storia nella competizione non aveva mai registrato sette clean sheet di fila contro una singola avversaria.

- La Fiorentina ha realizzato almeno una rete in tutte le ultime nove gare di campionato e non andava a segno per nove match di fila in una stessa stagione di Serie A dal febbraio-maggio 2023 (striscia di 11 gare in quel caso con Vincenzo Italiano in panchina).

- Questa è stata la terza occasione in cui Moise Kean ha segnato il primo gol della partita nella Serie A in corso. Allargando anche alla scorsa stagione, solo Lautaro Martínez (12) ha realizzato più volte la rete dell’1-0 in un match di campionato rispetto all’attaccante della Viola (10).

- Moise Kean è andato a segno in tre presenze di fila in Serie A per la seconda volta con la maglia della Fiorentina dopo che ci era già riuscito tra ottobre e novembre 2024 (striscia di quattro in quel caso).

- Moise Kean ha segnato il suo 20° gol casalingo a partire dallo scorso campionato. Allargando anche ai top-5 europei, solo altri due giocatori nati dall’1/01/2000 hanno realizzato più reti tra le mura amiche nel periodo: Mason Greenwood (21) e Erling Haaland (24).