Duro comunicato della Curva Fiesole: "Commisso il più grande colpevole di questo scempio"

Non si fida di nessuno? Allora si levi dai coglioni. Venda. E ci risparmi di fare la fine della sua ultima società sportiva.

Sia ben chiaro a tutti: abbiamo temporeggiato in questi ultimi tempi per paura di danneggiare la nostra amata maglia, ma non permetteremo a questa indegna società di distruggere ogni nostro sogno.

Permalosità. Presuntuosità. Incapacità di ascoltare. Onnipotenza. Arroganza. Autoreferenzialità. Ecco dove ci avete portato.

Presidente, se le è rimasta una briciola di dignità: metta UOMINI DI CALCIO in società, faccia fare scelte vere e coraggiose, salvi Firenze da un'umiliazione storica nell'anno del centenario. Non siamo un gioco, né un simpatico investimento imprenditoriale.

Dopo sette anni, se non è chiaro, glielo ribadiamo.

Ultimo monito per l'allenatore che ci siamo ritrovati, altra grande scelta della società, e per questo gruppo squadra di bambocci viziati: a gennaio c'è il mercato. Avete paura? FUORI DAI COGLIONI. Non volete lottare? FUORI DAI COGLIONI.

Patti chiari: o rimanete e uscite da questa situazione, oppure affonderete a modo nostro insieme a noi".