Sorteggio Conference League, la Fiorentina trova i polacchi del Rakow agli ottavi

27 Feb 2026 - 14:41
La Fiorentina giocherà contro i polacchi del Rakow negli ottavi di finale di Conference League 2025/26 previsti il 12 e 19 marzo. Nel sorteggio di Nyon la squadra viola ha evitato il più pericoloso Strasburgo. Nel caso in cui i viola di Vanoli passassero il turno, incontrerebbero ai quarti di finale la vincente tra Crystal Palace e Aek Larnaca.

Conference League, gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Crystal Palace-Aek Larnaca
Sigma Olomuc-Mainz
Lech Poznan-Shakhtar Donetsk
Samsunspor-Rayo Vallecano
Az Alkmaar-Sparta Praga
Celje-Aek Atene
FIORENTINA-Rakow
Rijeka-Strasburgo

Conference League 2025/26, il tabellone

Conference League, le statistiche di Fiorentina-Rakow

La Fiorentina affronterà il Raków per la prima volta in competizioni europee; la Viola ha vinto cinque delle otto sfide contro squadre polacche nelle grandi competizioni europee (3P), segnando in media 2.4 gol a partita.
Dopo aver vinto quattro delle prime cinque sfide contro avversarie polacche nelle grandi competizioni europee (1P), la Fiorentina ha perso due delle ultime tre (1V), inclusa la più recente contro il Jagiellonia in Conference League.
La Fiorentina ha vinto quattro delle sei gare affrontate agli ottavi di finale della UEFA Conference League (1N, 1P),  inclusa la più recente (3-1 vs Panathinaikos, 13 marzo 2025) e realizzando in media 2.5 gol a partita in queste gare.

Conference League, le date e il calendario

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)

sorteggio
conference league
ottavi
tabellone
date

