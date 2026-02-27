Sorteggio Conference League, la Fiorentina trova i polacchi del Rakow agli ottavi

La Fiorentina affronterà il Raków per la prima volta in competizioni europee; la Viola ha vinto cinque delle otto sfide contro squadre polacche nelle grandi competizioni europee (3P), segnando in media 2.4 gol a partita.

Dopo aver vinto quattro delle prime cinque sfide contro avversarie polacche nelle grandi competizioni europee (1P), la Fiorentina ha perso due delle ultime tre (1V), inclusa la più recente contro il Jagiellonia in Conference League.

La Fiorentina ha vinto quattro delle sei gare affrontate agli ottavi di finale della UEFA Conference League (1N, 1P), inclusa la più recente (3-1 vs Panathinaikos, 13 marzo 2025) e realizzando in media 2.5 gol a partita in queste gare.