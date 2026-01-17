Chi era Rocco Commisso, imprenditore con la passione per il calcio: dai NY Cosmos alla Fiorentina al Viola Park

Da allora la Fiorentina, sotto la sua gestione, ha vissuto momenti di soddisfazioni e altri di delusioni, con diversi allenatori, da Montella a Iachini, da Prandelli a Italiano fino a Palladino, Pioli e adesso Vanoli. Affidando l'organizzazione della società a Firenze all'amico e braccio destro Joe Barone, nel ruolo di direttore generale, la cui improvvisa scomparsa, il 19 marzo 2024, gli procurò un dolore immenso lasciandogli unvuoto incolmabile. Con il club viola ha inseguito a lungo il sogno di un trofeo, sfiorato più volte con due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia. Nell'ultima estate aveva investito oltre 92 milioni di euro sul mercato, nel tentativo di regalare soddisfazioni ai tifosi nell'anno del centenario, prima di spegnersi mentre la squadra sta attraversando un momento difficile.