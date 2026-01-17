Chi era Rocco Commisso, imprenditore con la passione per il calcio: dai NY Cosmos alla Fiorentina al Viola Park

Born in the USA... Commisso e la Fiorentina, le migliori FOTO
© Getty Images
© Getty Images
Il ritratto del presidente viola, scomparso a 76 anni. Inaugurò il centro sportivo nell'estate 2024
La Fiorentina piange la scomparsa del suo presidente Rocco Commisso. Nato a Marina di Gioiosa Ionica il 25 novembre 1949, da bambino emigrò con la famiglia negli Stati Uniti, dove costruì una straordinaria carriera imprenditoriale culminata nella fondazione di Mediacom, diventata uno dei colossi mondiali dei sistemi via cavo. Secondo Forbes, il suo patrimonio era stimato in circa 8 miliardi di dollari nell'ottobre 2023. Grande appassionato di calcio, nel 2017 aveva acquistato i New York Cosmos, ma la svolta della sua vita sportiva arrivò il 6 giugno 2019 con l'acquisto della Fiorentina. ''Io sono un tifoso, chiamatemi Rocco'' le prime parole che pronunciò rivolgendosi ai fiorentini quando lo accolsero allo stadio Franchi per la presentazione ufficiale.
Da allora la Fiorentina, sotto la sua gestione, ha vissuto momenti di soddisfazioni e altri di delusioni, con diversi allenatori, da Montella a Iachini, da Prandelli a Italiano fino a Palladino, Pioli e adesso Vanoli. Affidando l'organizzazione della società a Firenze all'amico e braccio destro Joe Barone, nel ruolo di direttore generale, la cui improvvisa scomparsa, il 19 marzo 2024, gli procurò un dolore immenso lasciandogli unvuoto incolmabile. Con il club viola ha inseguito a lungo il sogno di un trofeo, sfiorato più volte con due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia. Nell'ultima estate aveva investito oltre 92 milioni di euro sul mercato, nel tentativo di regalare soddisfazioni ai tifosi nell'anno del centenario, prima di spegnersi mentre la squadra sta attraversando un momento difficile.
Il suo lascito più tangibile resta il Viola Park, inaugurato nell'estate del 2024 e da lui sempre considerato motivo di profondo orgoglio. Un centro sportivo pensato come "la casa della Fiorentina", destinato a portare per sempre il suo nome. Oltre 20 ettari, 12 campi di allenamento, strutture mediche all'avanguardia, palestre e spazi dedicati al settore giovanile e alla squadra femminile, per un investimento complessivo di circa 120 milioni di euro. Un progetto che incarna la sua idea di futuro, attenzione ai giovani e amore autentico per Firenze e per la Fiorentina.
© Getty Images
© Getty Images