Fiorentina, Vanoli: "Ho chiesto di mettere in campo i valori di Rocco Commisso". La famiglia: "Sarebbe stato orgoglioso"

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, è tornato sulla scomparsa del presidente Rocco Commisso al termine della partita vinta al Dall'Ara contro il Bologna: "Anche se abbiamo perso il presidente e un grande uomo, ora c'è gioia per la vittoria. Ho chiesto ai ragazzi di mettere in campo quello che Rocco ci ha lasciato. Non l'ho conosciuto di persona, ma al telefono mi ha sempre trasferito un messaggio che mi rispecchia molto - ha detto -. Per quanto riguarda la partita, i risultati nascono da buone prestazioni. Oggi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, nel secondo è invece subentrata un po' di paura, come nelle gare precedenti. Ora riposiamo e poi pensiamo al Cagliari, che viene da una grande vittoria. La squalifica? La gara dagli spalti è difficile da vivere, il mio vice ha portato bene, dai...".