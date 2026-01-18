Logo SportMediaset

Calcio
fiorentina
FIORENTINA

Fiorentina, Vanoli: "Ho chiesto di mettere in campo i valori di Rocco Commisso". La famiglia: "Sarebbe stato orgoglioso"

I giocatori viola hanno intonato "Rocco, Rocco" negli spogliatoi

di Alessandro Franchetti
18 Gen 2026 - 17:54
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, è tornato sulla scomparsa del presidente Rocco Commisso al termine della partita vinta al Dall'Ara contro il Bologna: "Anche se abbiamo perso il presidente e un grande uomo, ora c'è gioia per la vittoria. Ho chiesto ai ragazzi di mettere in campo quello che Rocco ci ha lasciato. Non l'ho conosciuto di persona, ma al telefono mi ha sempre trasferito un messaggio che mi rispecchia molto - ha detto -. Per quanto riguarda la partita, i risultati nascono da buone prestazioni. Oggi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, nel secondo è invece subentrata un po' di paura, come nelle gare precedenti. Ora riposiamo e poi pensiamo al Cagliari, che viene da una grande vittoria. La squalifica? La gara dagli spalti è difficile da vivere, il mio vice ha portato bene, dai...".  

Dopo la gara anche la famiglia Commisso ha voluto partecipare al successo con una telefonata al dg Ferrari: "Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo - hanno fatto sapere Catherine e Giuseppe Commisso -. Grazie di cuore e complimenti al mister e a tutta la squadra". Squadra che, negli spogliatoi, ha intonato un commovente "Rocco, Rocco".

vanoli
fiorentina
rocco commisso

