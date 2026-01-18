Serie A, Bologna-Fiorentina 1-2: i viola dominano il derby dell’Appennino, nel ricordo di Commisso

© Getty Images
Mandragora e Piccoli rilanciano i gigliati nella lotta per non retrocedere: Fabbian illude i rossoblù nel finale
LA PARTITA
Logicamente scossa dalla scomparsa del presidente Rocco Commisso, venuto a mancare venerdì scorso a New York all’età di 76 anni e a seguito di una lunga malattia, la Fiorentina trova comunque la forza per battere 2-1 il Bologna al Dall’Ara nella 21ª giornata di Serie A, onorando così nel migliore dei modi il ricordo del proprio patron: esattamente quello che volevano fare i gigliati, decidendo di giocare anziché chiedere il rinvio del match. Il derby dell’Appennino inizia dopo un commosso minuto di silenzio tenuto prima del calcio d’inizio, con i viola (in campo con il lutto al braccio) che riescono a segnare per primi al 17’: a trovare il fondo della rete è Ndour, ma il gol viene annullato per un iniziale fuorigioco di Parisi. La Fiorentina non ci sta e torna subito all’attacco, portandosi nuovamente in vantaggio due minuti più tardi: Gudmundsson dipinge un assist perfetto dalla sinistra e Mandragora buca Ravaglia da centro area, mostrando poi una maglia con stampato il nome “Rocco” come dedica a Commisso. Il Bologna è in totale balia degli avversari e al 45’ viene trafitto nuovamente da Piccoli: Dodò produce un’azione clamorosa sulla destra e l’ex punta del Cagliari raddoppia per i gigliati, sfruttando un rimpallo favorevole su Freuler. Italiano prova allora a scuotere la sua squadra operando quattro cambi all’intervallo: dentro Zortea, Moro, Rowe e Fabbian. A divorarsi il tris sono però ancora una volta gli ospiti con Pongracic al 52’, prima di un finale folle in cui il protagonista diventa Rowe: l’inglese colpisce infatti un palo all’85’ e tre minuti più tardi sforna l’assist per il 2-1 improvviso di Fabbian. All’ultimo secondo è invece Cambiaghi a sfiorare il pareggio. La Fiorentina riesce dunque a vincere e a salire a 17 punti, provando a rilanciarsi nella lotta per non retrocedere. A 30 punti resta invece il Bologna, al settimo ko in campionato.
IL TABELLINO
BOLOGNA-FIORENTINA 1-2
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 5,5 (1’ st Zortea 6), Casale 5,5, Heggem 5, Miranda 5; Freuler 5 (1’ st Moro 6), Pobega 5,5 (27’ st Ferguson 6); Orsolini 5 (1’ st Rowe 6,5), Odgaard 5 (1’ st Fabbian 6,5), Cambiaghi 5,5, Castro 5. A disp.: Skorupski, Pessina, Lykogiannis, De Silvestri, Sulemana, Dominguez, Immobile, Dallinga. All.: Italiano
Fiorentina (4-3-3): De Gea 6; Dodò 7, Comuzzo 6, Pongracic 6,5, Gosens 6; Mandragora 7 (26’ st Brescianini 6), Fagioli 6,5 (45’+4’ st Ranieri sv), Ndour 6,5 (26’ st Sohm 6); Parisi 6,5 (35’ st Fortini 6), Piccoli 7, Gudmundsson 7 (26’ st Solomon 6). A disp.: Christensen, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Balbo, Braschi. All.: Cavalletto (squalificato Vanoli)
Arbitro: Doveri
Marcatori: 19’ Mandragora (F), 45’ Piccoli (F), 43’ st Fabbian (B)
Ammoniti: Holm (B), Miranda (B), Ferguson (B)
Note: 17’ gol annullato per fuorigioco a Ndour (F)
LE STATISTICHE
- La Fiorentina non vinceva in trasferta in campionato dal 25 maggio 2025 contro l’Udinese – prime 10 gare fuori casa di questo campionato senza vittorie infatti.
- Quarto risultato utile consecutivo per la Fiorentina (2V, 2N), in Serie A: non accadeva nel corso dello stesso torneo da aprile 2025 (serie di sei in quel caso).
- A partire da inizio dicembre, nessuna squadra ha raccolto meno punti del Bologna nelle gare casalinghe di campionato – uno, come il Pisa (pareggio contro il Sassuolo).
- Da inizio dicembre, in generale il Bologna ha raccolto appena 6 punti in Serie A (in 9 gare): nel periodo hanno fatto peggio solo Lecce e Pisa (4 punti ciascuna).
- Da inizio dicembre, il Bologna ha la peggior difesa del campionato in Serie A: ben 16 reti subite.
- Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime nove gare di campionato: in Serie A non accadeva agli emiliani dall’inizio del torneo 22/23, tra le gestioni Mihajlovic, Vigiani e Motta (10 in quel caso di fila).
- Rolando Mandragora è l'unico centrocampista centrale italiano in doppia cifra realizzativa dall'inizio della scorsa stagione in Serie A (10 gol, sei in questo campionato, suo record personale in un singolo torneo, e quattro nel 24/25).
- Albert Gudmundsson ha già fornito tre assist in questo campionato e solo nel 2023/24 con il Genoa ha fatto meglio (quattro) in una singola stagione in Serie A.
- Albert Gudmundsson (2G+2A v Bologna in campionato) ha preso parte ad almeno una marcatura (rete o assist) in ciascuna delle ultime tre gare di campionato: non ci riusciva dal periodo tra marzo e aprile 2024.
- Il Bologna è diventata la vittima preferita di Roberto Piccoli in Serie A: tre reti agli emiliani, gli ultimi due dei quali proprio nelle ultime due partite al Dall'Ara.
- Era da aprile 2025 contro il Milan, che la Fiorentina non realizzava due reti in un primo tempo di un match giocato in trasferta in Serie A.
- Giovanni Fabbian è uno dei due centrocampisti nati dal 2003 in poi – insieme a Nico Paz - ad avere segnato almeno 10 gol in totale in Serie A dal suo esordio nella competizione (23/24).
- Decimo gol in Serie A per Fabbian, il secondo in questo campionato dopo quello contro il Sassuolo: nove delle sue 10 reti nella competizione sono arrivate al Dall’Ara, incluse tutte le ultime cinque.
- Presenza numero 100 per Remo Freuler in tutte le competizioni con la maglia del Bologna.