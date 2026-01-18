Serie A, Bologna-Fiorentina 1-2: i viola dominano il derby dell’Appennino, nel ricordo di Commisso

LE STATISTICHE

- La Fiorentina non vinceva in trasferta in campionato dal 25 maggio 2025 contro l’Udinese – prime 10 gare fuori casa di questo campionato senza vittorie infatti.

- Quarto risultato utile consecutivo per la Fiorentina (2V, 2N), in Serie A: non accadeva nel corso dello stesso torneo da aprile 2025 (serie di sei in quel caso).

- A partire da inizio dicembre, nessuna squadra ha raccolto meno punti del Bologna nelle gare casalinghe di campionato – uno, come il Pisa (pareggio contro il Sassuolo).

- Da inizio dicembre, in generale il Bologna ha raccolto appena 6 punti in Serie A (in 9 gare): nel periodo hanno fatto peggio solo Lecce e Pisa (4 punti ciascuna).

- Da inizio dicembre, il Bologna ha la peggior difesa del campionato in Serie A: ben 16 reti subite.

- Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime nove gare di campionato: in Serie A non accadeva agli emiliani dall’inizio del torneo 22/23, tra le gestioni Mihajlovic, Vigiani e Motta (10 in quel caso di fila).

- Rolando Mandragora è l'unico centrocampista centrale italiano in doppia cifra realizzativa dall'inizio della scorsa stagione in Serie A (10 gol, sei in questo campionato, suo record personale in un singolo torneo, e quattro nel 24/25).

- Albert Gudmundsson ha già fornito tre assist in questo campionato e solo nel 2023/24 con il Genoa ha fatto meglio (quattro) in una singola stagione in Serie A.

- Albert Gudmundsson (2G+2A v Bologna in campionato) ha preso parte ad almeno una marcatura (rete o assist) in ciascuna delle ultime tre gare di campionato: non ci riusciva dal periodo tra marzo e aprile 2024.

- Il Bologna è diventata la vittima preferita di Roberto Piccoli in Serie A: tre reti agli emiliani, gli ultimi due dei quali proprio nelle ultime due partite al Dall'Ara.

- Era da aprile 2025 contro il Milan, che la Fiorentina non realizzava due reti in un primo tempo di un match giocato in trasferta in Serie A.

- Giovanni Fabbian è uno dei due centrocampisti nati dal 2003 in poi – insieme a Nico Paz - ad avere segnato almeno 10 gol in totale in Serie A dal suo esordio nella competizione (23/24).

- Decimo gol in Serie A per Fabbian, il secondo in questo campionato dopo quello contro il Sassuolo: nove delle sue 10 reti nella competizione sono arrivate al Dall’Ara, incluse tutte le ultime cinque.

- Presenza numero 100 per Remo Freuler in tutte le competizioni con la maglia del Bologna.