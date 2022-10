Roma, Mourinho: "Siamo vivi, ora due partite da vincere"

QUI ROMA

Lo Special One: "Grande pressione, se avessimo perso eravamo eliminati"

La Roma esce indenne da Siviglia: 1-1 col Betis





























© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Mourinho è soddisfatto per il pareggio con il Betis, che lascia la Roma padrona del proprio destino in Europa League. "E’ stata una partita di grande pressione, non una partita del girone per noi, se perdiamo siamo fuori. Arrivare dopo 45 minuti 1-0 è vera pressione, è la pressione che solitamente si sente in un o dentro o fuori - ha spiegato lo Special One -. Con tutti i problemi che abbiamo noi, giocare contro una squadra fresca, e avere il cuore che abbiamo avuto, che si è trasformato nella migliore qualità di gioco, penso che senza dubbio abbiamo meritato il pareggio che è vita. Magari con le qualità che abbiamo, negli ultimi 10 minuti potevamo rischiare di più. In questi 10 minuti finali abbiamo controllato bene, siamo vivi, due partite da giocare e vincere. Se non vinciamo siamo fuori. E’ buono, perché pensiamo solo a noi senza pensare nessun altro risultato".

Mourinho commenta la prova dei due attaccanti, Belotti e Abraham. "Nel primo tempo è stato un disastro, per me male, male, non hanno fatto quello che gli ho chiesto - ha aggiunto a Sky Sport -. Sono usciti con le orecchie rosse perché io li ho sollecitati tanto. Nella ripresa bene, non solo per il gol, ma anche perché hanno lavorato insieme, nel secondo tempo mi sono piaciuti tanto".

