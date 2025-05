Europa League, trionfa il Tottenham: Manchester United battuto 1-0 in finale

LA PARTITA

Dopo un'annata da incubo in Premier, Tottenham e Manchester United si giocano tutto nella finalissima di Bilbao. Nel mirino non c'è solo il trionfo in Europa League, ma anche un posto in Champions per salvare la stagione e impostare un futuro diverso. A secco in Europa da 41 anni, gli Spurs si presentano all'ultimo atto del torneo senza Kulusevski e Maddison, con l'acciaccato Son in panchina e Richarlison nel tridente insieme a Johnson e Solanke. Arrivati da imbattuti in finale, i Red Devils invece schierano Dorgu e Mazraoui sugli esterni, Casemiro e Bruno Fernandes in regia e il tandem Diallo-Mount alle spalle di Hojlund. Con in palio il titolo e non solo, alla "Catedral" Tottenham e United partono subito a ritmi alti. A caccia della superiorità tra le linee, la squadra di Postecoglou inizia pressando alto e prova a guadagnare metri manovrando in ampiezza con Porro. Più concentrata sui duelli individuali, la banda di Amorim invece serra le linee in difesa, prende in mano il possesso e cerca subito di verticalizzare per saltare il primo pressing, aprire gli spazi e ripartire sugli esterni. Da una parte Bruno Fernandes non trova il guizzo giusto dopo un'uscita sbagliata di Vicario e Diallo non centra il bersaglio grosso in un paio di occasioni. Dall'altra invece Mazraoui anticipa Richarlison e Onana rimedia a un errore di Maguire su Johnson. Per quaranta minuti si lotta a tutto campo, ma con tanta pressione e pochi spazi per le imbucate nessuno riesce a dare una spallata al match. Poi Bruno Fernandes sbaglia in mediana, Sarr pesca Johnson in area e dopo un rimpallo sul braccio di Shaw il Tottenham chiude il primo tempo in vantaggio.