Tre giocatori del Tottenham senza medaglia, la UEFA si scusa e ammette: "Non ne avevamo abbastanza"

Il Tottenham ha vinto l'Europa League contro il Manchester United, ma tre giocatori degli Spurs non hanno ricevuto la medaglia. Gli sfortunati sono stati gli ultimi tre che si erano messi in finale per prendere il riconoscimento personale dal presidente della UEFA. I malcapitati Bentancur, Romero e il capitano Son si sono dovuti accontentare dell'abbraccio di Aleksander Ceferin, infatti erano finite le medaglie a disposizione sul palco montato in campo al San Mamés di Bilbao.