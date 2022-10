Europa League: Betis-Roma 1-1, Mou ancora in corsa per il 2° posto

BETIS-ROMA 1-1

Belotti risponde a Canales: spagnoli quasi qualificati, i giallorossi devono ancora sudare

La Roma esce indenne da Siviglia: 1-1 col Betis





























1 di 16 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma pareggia 1-1 con il Betis Siviglia nella 4a giornata di Europa League e rimane in corsa per il 2° posto che vale la qualificazione ai sedicesimi. Gli spagnoli sbloccano il match al 34' con un sinistro di Canales deviato da Ibanez. I giallorossi trovano il pari nel recupero del primo tempo con Belotti, ma il Var annulla per fuorigioco. Il Gallo, però, non si dà per vinto e al 53' va ancora a segno e questa volta la tecnologia gli viene in soccorso, annullando il fuorigioco segnalato dal guardalinee.

LA PARTITA

Al Villamarin Betis e Roma si dividono la posta in palio, per un pareggio che alla fine può soddisfare entrambe: gli spagnoli sono in pratica qualificati, i giallorossi rimangono in corso e sono padroni del proprio destino. Decisiva sarà la prossima sfida con il Ludogorets. Un risultato giusto per quanto visto in campo, con la squadra di Mourinho che ha giocato una gara di grande attenzione, senza mai riunciare a offendere. Il Gallo Belotti ha evitato un'immeritata sconfitta, mentre Abraham continua a non riuscire a trovare la via del gol. Ottimo l'ingresso di Camara a inizio ripresa: suo l'assist per l'1-1 e prova di grande quantità.

Pellegrini schiera in difesa l'ex Lazio Luiz Felipe e nel terzetto dietro Willian José trova spazio l'eterno Joaquin, 41 anni. Mourinho, viste le assenze di Dybala e Zaniolo, schiera per la prima volta dall'inizio le due punti pesanti, Abraham e Belotti. La Roma parte con il piglio giusto, mantenendo la squadra corta e le giuste distanze, provando ad aggirare la difesa del Betis soprattutto con Spinazzola sulla fascia sinistra. Il primo tiro è degli spagnoli al 4', con Rui Patricio che si distende e blocca il sinistro dal limite di Rodri. I giallorossi non stanno a guardare e al 10' il destro controbalzo di Pellegrini è centrale e facile per Bravo. La manovra dei padroni di casa passa sempre tra i piedi di Canales, che al 17' pesca Miranda sul secondo palo, l'ex Barcellona invece che concludere di testa prova un goffo stop di petto e l'azione sfuma. La Roma sembra contenere il Betis senza troppi patemi, ma al 34' va sotto: sinistro di Canales dal limite deviato da Ibanez che inganna Rui Patricio. Ancora l'ex Real protagonista 5' dopo, ma questa volta la deviazione del brasiliano manda il pallone a lato. In pieno recupero del primo tempo, i capitolini trova anche il pareggio con un bel colpo di testa di Belotti servito da Spinazzola, ma il Gallo è in leggero fuorigioco sul perfetto cross di Spinazzola.

Ciò che ha tolto nel primo tempo, il Var lo ridà a Belotti nella ripresa, quando l'ex Toro trova il pareggio da pochi passi su perfetto assist del neo-entrato Camara: il guardalinee sbandiera il fuorigioco ma la tecnologia lo corregge. Il ritmo cala di intensità, i padroni di casa fanno grande fatica a creare occasioni, anche se nel finale gettano nella mischia diversi titolari come Borja Iglesias e William Carvalho. La Roma difende il pareggio con ordine e intelligenza e ora si giocherà tutto tra un paio di settimane.

LE PAGELLE

Canales 7 - Il gol, anche fortunoso, è solo la ciliegina sulla torta di una grande prestazione, in particolare nel primo tempo quando tutte le azioni pericolose sono partite dai suoi piedi.

Joaquin 6 - A 41 anni continua a regalare emozioni ai suoi tifosi. Una gara senza particolari acuti, chiusa con lo splendido sombrero a Mancini. All'uscita dal campo, il suo popolo gli regala una standing ovation.

Miranda 5 - Spreca in malo modo un delizioso assist di Canales, poi tante sbavature e nessun particolare acuto.

Belotti 7 - Nel primo tempo il Var gli nega la gioia del gol per un leggero fuorigioco, nella ripresa invece lo premia smentendo la decisione del guardalinee che aveva segnalato l'offside. Un centro davvero meritato.

Spinazzola 6,5 - Nel primo tempo è il migliore dei suoi, un continuo su e giù sulla fascia sinistra. Splendido il cross per Belotti, ma l'intervento del Var gli nega la gioia dell'assist

Abraham 5,5 - Continua il momento no dell'inglese, che si sbatte ma non combina un granché. L'unico merito aver dato il via al gol del pareggio di Belotti. Per dirla alla Mourinhi, rimane un problema per questa Roma.

IL TABELLINO

BETIS SIVIGLIA-ROMA 1-1

Betis Siviglia (4-2-3-1): Bravo 6; Aitor Rubiol 6, Pezzella 6, Luiz Felipe 6, Miranda 5 (41' st Alex Moreno sv); Akoukou 6, Guardado 6 (35' st William Carvalho sv); Rodri 6, Canales 7 (36' st Rodriguez sv), Joaquin 6 (24' st Luiz Henrique 5,5); Willian José 5,5 (24' st Borja Iglesias 5,5). A disp.: Rui Silva, Martin, Edgar Gonzalez, Victor Ruiz, Sabaly. All.: Pellegrini 6

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6; Zalewski 6, Cristante 6, Matic 5,5 (1' st Camara 6,5), Spinazzola 6,5 (26' st Vina 6); Pellegrini 6 (43' st El Shaarawy sv); Abraham 5,5, Belotti 7 (31' st Bove sv). A disp.: Boer, Svilar, Shomurodov, Missori, Volpato, Tripi, Cassano. All.: Mourinho 6

Arbitro: Sidiropoulos (Grecia)

Marcatori: 34' Canales (B), 8' st Belotti (R)

Ammoniti: Guardado (B), Joaquin (B), Matic (R), Mancini (R), Camara (B), Miranda (B), Rodri (B)

Espulsi:

Note: