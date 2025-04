Manchester United, Onana sbaglia ancora. I tifosi: “Ha ragione Matic”

André Onana di nuovo al centro delle critiche in Inghilterra dopo i pasticci che sono costati la vittoria al Manchester United in Europa League contro il Lione. Il match era stato preceduto da uno scambio di battute al veleno tra l'ex Inter e Nemanja Matic, che in risposta alle parole del numero uno ("Lo United è superiore al Lione") lo aveva attaccato: "Se sei uno dei peggiori portieri della storia del Manchester United devi stare attento quando parli". Poi è arrivata la contro risposta del portiere: "Almeno io ho alzato dei trofei col club più grande al mondo, alcuni non possono dire lo stesso". Al 25' del primo tempo, però, proprio un errore dell'ex Inter ha concesso il gol dell'1-0 al Lione. E anche sul 2-2 in pieno recupero Onana non è stato affatto impeccabile… Due errori che sui social hanno scatenato i tifosi dei Red Devils, che si sono schierati in massa dalla parte dell'ex centrocampista della Roma