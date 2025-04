Baroni: "Gara straordinaria, orgoglioso della squadra. I rigori? Difficili da controllare"

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt: "C'è dolore perché meritavamo di passare il turno, la squadra ha fatto una partita straordinaria dentro uno stadio meraviglioso, c'era un'energia pazzesca. Abbiamo creato occasioni e mi dispiace per com'è finita ma sono orgoglioso dei ragazzi e ringrazio il pubblico che è stato meraviglioso. Posso solo fare i complimenti a tutti, compresi i rigoristi. Quando arrivi ai rigori ci sono tanti fattori, giocatori che se la sentono o no. Dia è un attaccante, così come tutti gli altri che hanno calciato, ma non dobbiamo colpevolizzare loro perché sono ragazzi giovani. Castellanos era distrutto, ha fatto una grande partita ma anche gli altri. Dobbiamo recuperare tutti, perché dobbiamo fare partite importanti"