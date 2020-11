Roma, Fonseca non si accontenta: "Vogliamo il primo posto"

QUI ROMA

Paulo Fonseca si gode la sua Roma, più forte anche dell'emergenza, e la qualificazione ai 16esimi di Europa League con due turni di anticipo. "Vogliamo il primo posto e dobbiamo vincere ancora una partita - ha detto a fine gara il tecnico -. Con tante difficoltà i ragazzi hanno mostrato grande carattere, sono soddisfatto". Un pensiero a Maradona: "Sono cresciuto guardandolo, è stato un idolo, un momento molto triste per chi ama il calcio". lapresse

La sua Roma è ancora imbattuta in campionato in Europa: cambiano gli interpreti, ma non il risultato. "Oggi con tante difficoltà i ragazzi hanno mostrato carattere e personalità. Alcuni hanno giocato fuori posizione e si sono sacrificati, sono soddisfatto del loro carattere".

Domenica in campionato la super-sfida con il Napoli nello stadio che verrà dedicato a Maradona. "E’ un omaggio che mi sembra giusto. Non ho pensato molto alla partita con il Napoli, ho pensato a questa. Ora penserò al Napoli, uno stadio che con il nome di Maradona è uno stadio mitico".

