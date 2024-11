Lazio, Baroni: "Vittoria meritata. Pedro? Quando ti alleni forte, non c'è un'età"

Marco Baroni commenta con grande soddisfazione la vittoria contro il Porto, la quarta in altrettante giornate di Europa League. “C’è un bellissimo entusiasmo, vogliamo alimentarlo con prestazioni importanti - ha spiegato l'allenatore della Lazio - . La squadra l’ha fatto giocando contro una squadra forte, è merito della squadra che ci ha sempre creduto, hanno fatto tutti benissimo quelli che sono entrati in campo, guardando il contrasto di Pellegrini ad esempio. Quando giochi partite cosi ravvicinate la testa guida le gambe". Sull'ennesima grande prova di Pedro: "Pedro può fare 90 minuti, sta bene, ha la testa centrata, convinta, sa che c’è spazio e fiducia. Quando nel calcio stai bene e ti alleni forte non c’è età anche se c’è un’età fisiologica. Lui ha sempre dato segnali".