Europa League: Lazio-Porto 2-1, Pedro al 92' abbatte i portoghesi

Baroni fa un ampio turnover rispetto alla gara di campionato contro il Cagliari. Sono ben otto i cambi: Mandas, Marusic, Gigot, Nuno Tavares, Vecino, Tchaouna, Pedro e Zaccagni. Nel Porto in difesa due vecchie conoscenze del nostro calcio: l'ex Udinese Nehuen Perez e l'ex Juve Djalò. A guidare l'attacco c'è la grande promessa Omorodion. La prima mezzora dell'Olimpico è di marca biancoceleste: al 7' ripartenza di Tchaouna che serve in profondità Castellanos, l'argentino controlla ma calcia alto. Un minuto dopo l'attaccante sblocca il match con un destro a giro preciso, ma il gol viene annullato per fuorigioco in partenza. I portoghesi impensieriscono la retroguardia dei padroni di casa solo all'11', ma la diagonale attenta di Marusic ferma Omorodion. Gli ospiti crescono dopo la mezzora e si procurano due occasioni ghiottissime: al 34' il sinistro a giro di Fabio Vieira colpisce prima la traversa e poi il palo e attraversa tutto lo specchio della porta, al 46' Martim mette a centro area dove Omorodion manca la zampata vincente da pochi passi. Quando il primo tempo sembra andare in archivio sullo 0-0, arriva al 50' il gol della Lazio: corner di Zaccagni, torre di testa di Castellanos per Romagnoli che sempre di testa fa secco Diogo Costa non impeccabile in uscita.