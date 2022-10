L'Arsenal non si ferma più: vince nel recupero, 1-0 al PSV 

EUROPA LEAGUE

I Gunners vincono la sfida agli olandesi, che era stata rinviata dopo la morte della Regina Elisabetta, e restano a punteggio pieno nel girone: decisivo Xhaka

© Getty Images L'Arsenal vince e convince nel recupero contro il PSV. La sfida di Europa League, che era stata rinviata per il lutto prolungato in seguito alla morte della Regina Elisabetta II, si conclude con l'1-0 dei Gunners: la rete decisiva porta la firma di Xhaka, che sfrutta al meglio l'assist di Tomiyasu. I londinesi restano così a punteggio pieno nel girone e proseguono nel loro percorso vincente: 13 vittorie in 14 match stagionali.

Il recupero della seconda giornata del gruppo A di Europa League va all'Arsenal: i londinesi sconfiggono 1-0 il PSV, conquistando il successo in una sfida che era stata rinviata per il lutto nazionale dovuto alla morte della Regina Elisabetta II. Poche emozioni nel primo tempo, con le squadre che si studiano in avvio: i Gunners spingono a caccia del gol, gli olandesi si difendono e poi prendono coraggio col passare dei minuti. La prima occasione da gol è per il gioiellino Xavi Simons, ex PSG, ma è l'Arsenal ad andare davvero vicino alla rete: la punizione di Fabio Vieira, nel finale di tempo, esce di un soffio.

Si va al riposo sullo 0-0 e la ripresa è a senso unico, con l'Arsenal che spinge a caccia del gol. Benitez salva su Saka e Gabriel Jesus, ma deve arrendersi al 70': Tomiyasu mette in mezzo per Xhaka, che sigla la rete del vantaggio con un perfetto diagonale. Saka sfiora il raddoppio, ma finisce così: l'Arsenal vince 1-0, blinda la qualificazione alla prossima fase con 12 punti conquistati in quattro gare e prosegue nel suo percorso netto. I Gunners, infatti, hanno vinto 13 gare sulle 14 disputate in stagione: l'unico ko è arrivato contro il Manchester United.

