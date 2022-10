Europa League: Fenerbahce, Rennes e Friburgo passano il girone

EUROPA LEAGUE

© Getty Images Arrivano i primi verdetti dopo la quarta giornata di Europa League. Superano il girone, ancora da stabilire se al primo o al secondo posto, sia Fenerbahce sia Rennes insieme al comando del gruppo B: per loro vittorie sull’AEK Larnaka e sulla Dinamo Kiev. Si qualifica al prossimo turno anche il Friburgo grazie al 4-0 in casa del Nantes, nel gruppo della Lazio è 2-2 in Feyenoord-Midtyilland. Vince anche l’Arsenal 1-0 sul Bodo/Glimt.

GRUPPO A

Arsenal lanciato verso il prossimo turno grazie al successo 1-0 in casa del Bodo/Glimt che significa terza vittoria in tre partite con una gara da recuperare. E’ Saka a firmare l’1-0 al 24’ del primo tempo, quanto basta ai Gunners per amministrare fino al fischio finale con il solito palleggio.

GRUPPO B

Rennes e Fenerbahce in testa al girone a parimerito con 10 punti, adesso è lotta per il primo o secondo posto ma intanto entrambe festeggiano il passaggio del turno. Sul campo neutro di Cracovia, Wooh firma il gol partita per il Rennes in avvio di ripresa sulla Dinamo Kiev: 1-0. Tra AEK Larnaka e Fenerbahce, l’ex Cagliari Joao Pedro va in gol al 16’ per i turchi, i padroni di casa raggiungono l’1-1 al 52’ con il dubbio rigore di Trickovski, ancora un rigore restituisce di nuovo il vantaggio agli uomini di Jorge Jesus con Batshuayi.

GRUPPO D

Royale Union sempre più rivelazione di questa Europa League: 3-3 in rimonta col Braga e primo posto. Gol e spettacolo in Belgio, uno scatenato Vitinha firma una straordinaria tripletta nel primo tempo, intervallata dalla rete di Boniface, che consente ai lusitani di andare all’intervallo sul 3-1. Nella ripresa però arriva la reazione dei padroni di casa e in 13 minuti Vanzier e ancora Boniface siglano il 3-3.

GRUPPO F

Nel girone della Lazio finisce 2-2 tra Feyenoord e Midtjylland. Gli ospiti passano in vantaggio con Martinez al 16’, ma tra il primo e il secondo tempo Timber e Hancko ribaltano il risultato al 32’ e 48’. Gli ospiti non ci stanno e il capitano Sviatchenko firma il 2-2 di testa al 59’. Entrambe salgono a cinque punti.

GRUPPO G

Il Friburgo a punteggio pieno dopo quattro partite strappa il pass per il prossimo turno, decisiva la vittoria odierna 4-0 sul campo del Nantes. Reti di Kubler nel primo tempo e Gregoritsch al 71’, infine Schade e Jeong Woo-Yeong calano il poker tra l’82’ e l’87. Tedeschi non ancora sicuri del primo posto, ma lo 0-0 tra Qarabag e Olympiakos dà a Grifo e compagni grande tranquillità col Qarabag secondo distante cinque punti.