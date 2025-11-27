Bologna, Italiano: "Potevamo fare anche altri gol, Bernardeschi talento che non si discute"

Vincenzo Italiano si gode un grande Bologna dopo il poker rifilato al Salisburgo in Europa League: "I ragazzi sul 3-1 hanno abbassato l'attenzione e abbiamo subito quelle due o tre azioni pericolose, però ci può stare, alla fine tutto è andato per il verso giusto - le parole del tecnico a Sky -. La squadra avversaria era comunque pericolosa, con velocità e fantasia. I nostri difensori sono usciti affaticati, ma sono stati attenti nei momenti cruciali. I nuovi ingressi potevano permetterci di fare altri gol. Classifica? Siamo tutti lì e a pochi punti dall'ottavo posto. In una classifica così corta e con risultati a sorpresa possiamo fare il nostro. Stiamo continuando a fare bene e dobbiamo continuare così".