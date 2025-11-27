Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Europa League
BOLOGNA-SALISBURGO 4-1

Europa League, Bologna-Salisburgo 4-1: Italiano fa un balzo verso i playoff

Poker show dei rossoblù al Dall'Ara: a segno Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini

di Daniele Pezzini
27 Nov 2025 - 22:59
1 di 26
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Il Bologna supera 4-1 il Salisburgo nella quinta giornata della fase campionato di Europa League e fa un balzo importante verso i playoff, salendo al 18° posto in classifica. La squadra di Italiano domina il match e crea occasioni a raffica, arrivando a sbloccarlo al 26’ con Odgaard. Gli austriaci rispondono quasi immediatamente con Vertessen (33’), ma nella ripresa i rossoblù cambiano marcia e chiudono i conti nel giro di un paio di minuti, con le reti di Dallinga (51’) e Bernardeschi (53’). All’86’ è poi Orsolini a mettere il sigillo definitivo. Ora Celta Vigo, Celtic e Maccabi per blindare almeno un posto agli spareggi.

LA PARTITA

Le squadre approcciano la partita con grandissima intensità, dopo qualche schermaglia la prima grande chance arriva al 18’ ed è per i padroni di casa: Orsolini conclude col destro al termine di una splendida iniziativa personale, Schlager respinge sulle gambe di Odgaard, che però non è abbastanza reattivo e regala il pallone al portiere austriaco. Per il danese è però solo questione di tempo, perché il gol arriva al 26’: il cross innocuo di Orsolini è deviato maldestramente da Diabate sul piede del 21 rossoblù, che non ci pensa due volte e lascia partire una rasoiata che si infila nell’angolino. Il Salisburgo reagisce e alla prima vera chance trova l’immediato pareggio con Vertessen, che prima approfitta di una scivolata di Lucumi per spalancare la strada a Baidoo, poi raccoglie e mette in rete la respinta di Ravaglia sul tentativo del ghanese. La squadra di Italiano però non si fa demoralizzare e va subito vicinissima al nuovo vantaggio due volte, prima con Dallinga, poi con Miranda, trovando in entrambi i casi la risposta di un attentissimo Schlager. Poco dopo tocca a Pobega disperarsi, quando da zero metri apre troppo il piattone sul cross di Bernardeschi e calcia incredibilmente largo. Il primo tempo si chiude con un’occasione anche per Zortea, che calcia benissimo, ma trova il muro di un difensore su un destro che sarebbe stato imprendibile per il portiere.

Nella ripresa la musica non cambia, i ragazzi di Italiano partono di nuovo col piede sull’acceleratore e dopo appena 6’ tornano meritatamente avanti: gran palla in profondità di Miranda per Dallinga, che incrocia bene col sinistro e fa 2-1. Neanche il tempo di raccapezzarsi per il Salisburgo che l’uragano Bologna colpisce ancora. Cross dalla destra di Zortea, incornata vincente di un sontuoso Bernardeschi, che cala il tris e torna al gol in Europa a oltre 6 anni di distanza dall’ultima volta (Juve-Leverkusen dell’ottobre 2019). Poco dopo il quarto d’ora la difesa rossoblù fa registrare un paio di passaggi a vuoto rischiosissimi, Ravaglia è strepitoso prima su Vertessen, poi sul neo entrato Ratkov. Al terzo tentativo gli austriaci accorciano proprio col serbo, ma la sala Var annulla per fuorigioco. La sfida resta comunque estremamente intensa, il Bologna va a un passo dal quarto gol con Fabbian (miracolo di Schlager), il Salisburgo di nuovo vicino al 3-2 col solito Ratkov (traversa piena). Nel finale sono i felsinei ad arrotondare, con una zampata da due passi di Orsolini, arrivata al termine di una splendida azione corale. Il sigillo a un match spettacolare, ma nel complesso senza storia.

LE PAGELLE

Odgaard 7 - Sempre prezioso per la manovra rossoblù, con i suoi movimenti tra le linee e i suoi inserimenti. Ha il merito di sbloccare l’incontro e metterlo sui binari giusti.

Bernardeschi 7,5 - La catena di sinistra con Miranda funziona che è una meraviglia, i due si trovano a memoria, lui affonda con grande facilità e serve una marea di palloni in mezzo ai compagni, coronando una grande prestazione con un gol che in Europa gli mancava da oltre sei anni.

Dallinga 6,5 - Nel primo tempo si vede veramente poco, fa un po’ fatica a farsi valere in area sui tanti cross che piovono dal fondo, ma quando gli arriva un buon pallone in profondità lo trasforma in oro.

Ravaglia 7 - Prima del gol di Vertessen compie un mezzo miracolo, reso vano dal tap-in vincente del belga, nella ripresa cancella due occasioni clamorose per gli austriaci che potevano riaprire una partita in ghiaccio. Decisivo.

Schlager 7 - Subisce 4 gol, ma ne impedisce almeno altrettanti con una serie di parate strepitose che rendono meno pesante il passivo, pur non cambiando di una virgola l’esito finale. Unico a salvarsi dei suoi insieme a Vertessen e Ratkov.

IL TABELLINO

Bologna-Salisburgo 4-1

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 7; Zortea 6,5, Heggem 6,5 (24' st Vitik 6), Lucumì 6,5, Miranda 7; Pobega 6,5 (29' st Moro 6), Ferguson 6; Orsolini 6,5, Odgaard 7 (24' st Fabbian 6,5), Bernardeschi 7,5 (24' st Dominguez 6); Dallinga 6,5.

Allenatore: Italiano 7,5

Salisburgo (4-4-2): Schlager 7; Lainer 5, Gadou 5, Rasmussen 5, Terzic 5; Yeo 5,5 (14' st Ratkov 6,5), Bidstrup 5, Diabate 5 (14' st Alajbegovic 5), Bischoff 5,5 (28' st Lukic 5,5); Baidoo 5,5, Vertessen 6,5 (28' st Aguilar 5).

Allenatore: Letsch 4,5

Arbitro: Pajac

Marcatori: 26' Odgaard (B), 33' Vertessen (S), 6' st Dallinga (B), 8' st Bernardeschi (B), 20' st Ratkov (S), 41' st Orsolini (B)

Ammoniti: Vertessen (S), Yeo (S)

Espulsi:

bologna
salisburgo
europa league

Ultimi video

00:19
DICH MUSSO POST ATLETICO-INTER DICH

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

01:53
MCH FLAMENGO SCONTRI MCH

La festa del Flamengo finisce male: duri scontri con la polizia

01:39
DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

01:54
DICH GROSSO PRE COMO-SASSUOLO 27/11 DICH

Grosso: "Andiamo ad affrontare una squadra molto forte"

01:40
Buon compleanno Spillo

Buon compleanno Spillo

01:17
Oggi Fiorentina-Aek

Oggi Fiorentina-Aek

01:43
Roma e Bologna in campo

Roma e Bologna in campo

00:28
Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

02:05
Milan, parla Rabiot

Milan, parla Rabiot

01:30
Domenica Roma-Napoli

Domenica Roma-Napoli

01:39
Yldiz il suggeritore

Yldiz il suggeritore

01:26
Spalletti, primo bilancio

Spalletti, primo bilancio

12:50
INT. INTEGRALE RABIOT pubblicare dopo le 7 di giovedì DICH

Rabiot in esclusiva: "Di tutto per lo scudetto, con me in campo compagni più fiduciosi"

01:44
DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

00:19
DICH MUSSO POST ATLETICO-INTER DICH

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

I più visti di Europa League

Gasperini recupera Dybala e Bailey: "La gara di domani ci permette di non pensare al Napoli"

Cristante: "L'obiettivo è vincere l'Europa League, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra"

Sorteggio quarti Europa League: Juve con lo Sporting, Feyenoord per la Roma

Midtjylland sempre capolista. Arnautovic affonda... Giroud e il Lille

Incredibile all'Olimpico: rigore per la Roma ripetuto tre volte, Dovbyk e Soulé sbagliano

Orgoglio Roma: pari show in casa del Tottenham, Ranieri resta in zona playoff

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:13
Atalanta, verso la Fiorentina senza Scalvini
22:30
Sassuolo, Doig e Laurientè tornano titolari
22:15
Roma, El Shaarawy: "Periodo positivo, Gasperini vuole tutti decisivi"
22:00
Genoa, due in ballottaggio per sostituire Norton-Cuffy
21:29
Bari, oggi allenamento a porte chiuse per Vivarini