Europa League, Bologna-Salisburgo 4-1: Italiano fa un balzo verso i playoff

Le squadre approcciano la partita con grandissima intensità, dopo qualche schermaglia la prima grande chance arriva al 18’ ed è per i padroni di casa: Orsolini conclude col destro al termine di una splendida iniziativa personale, Schlager respinge sulle gambe di Odgaard, che però non è abbastanza reattivo e regala il pallone al portiere austriaco. Per il danese è però solo questione di tempo, perché il gol arriva al 26’: il cross innocuo di Orsolini è deviato maldestramente da Diabate sul piede del 21 rossoblù, che non ci pensa due volte e lascia partire una rasoiata che si infila nell’angolino. Il Salisburgo reagisce e alla prima vera chance trova l’immediato pareggio con Vertessen, che prima approfitta di una scivolata di Lucumi per spalancare la strada a Baidoo, poi raccoglie e mette in rete la respinta di Ravaglia sul tentativo del ghanese. La squadra di Italiano però non si fa demoralizzare e va subito vicinissima al nuovo vantaggio due volte, prima con Dallinga, poi con Miranda, trovando in entrambi i casi la risposta di un attentissimo Schlager. Poco dopo tocca a Pobega disperarsi, quando da zero metri apre troppo il piattone sul cross di Bernardeschi e calcia incredibilmente largo. Il primo tempo si chiude con un’occasione anche per Zortea, che calcia benissimo, ma trova il muro di un difensore su un destro che sarebbe stato imprendibile per il portiere.