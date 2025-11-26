Logo SportMediaset

VERSO ROMA-Midtjylland

Europa League, Gasperini recupera Dybala e Bailey: "La gara di domani ci permette di non pensare al Napoli"

Il tecnico dei giallorossi: "Per noi è importante, perché perdendo le due gare in casa ci siamo complicati la qualificazione"

di Redazione
26 Nov 2025 - 18:52

Gian Piero Gasperini recupera Dybala e Bailey per la sfida della Roma di giovedì alle 18.45 in Europa League contro il Midtjylland all'Olimpico. I due sono nell'elenco dei convocati, così come Hermoso.

Dai recuperi certi a due assenze sicure, in campionato, per via della Coppa D'Africa: "Da quando mancheranno Ndicka ed El Aynaoui? Dovrebbero partire una settimana prima dell'inizio della Coppa d'Africa, probabilmente già con il Como non saranno a disposizione. Dobbiamo vedere per il giovedì, dato che abbiamo l'Europa League. Mi dispiace perdere giocatori così importanti in questo momento, ma useremo le nostre numerose risorse per sopperire all'assenza. Marocco e Costa d'Avorio sono destinate ad andare avanti nella competizione, non le gufiamo ma penso che mancheranno per parecchio tempo". 

Poi sulla partita: "Per noi è importante, perché perdendo le due gare in casa ci siamo complicati la qualificazione. Dobbiamo rimediare e non si possono aspettare le prossime partite". "La gara di domani ci permette di non pensare al Napoli e va presa con le molle - ha aggiunto -. Siamo concentrati sull'Europa League".

Ma la rosa è sufficiente per competere in campionato e coppa? "Numericamente possiamo far fronte a 2-3 competizioni. Non vogliamo lasciare niente e andare avanti il più possibile, è il modo migliore per crescere. L'unica cosa che può limitarci sono gli infortuni".

Infine un'analisi sul Midtjylland: "Sono una bella squadra e con tanti giovani interessanti, il loro primo posto è meritato. La Danimarca, così come Norvegia e gli altri paesi scandinavi sono cresciuti. Hanno fisicità da sempre e ora ci hanno aggiunto qualità e tecnica. Si sono evoluti bene. Si vede anche con le nazionali. Anche con gli altri paesi europei non c'è più quella disparità di un tempo, non solo con l'Italia".

I convocati:
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala

