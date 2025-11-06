Logo SportMediaset

EUROPA LEAGUE

Europa League: Midtjylland sempre capolista. Ko del Lille, pari Nottingham Forest

I danesi battono il Celtic, mentre un rigore di Arnautovic fa felice la Stella Rossa e abbatte i francesi di Giroud

06 Nov 2025 - 20:55
© Getty Images

© Getty Images

La quarta giornata della League Phase di Europa League vede il successo per 1-0 della Stella Rossa sul Lille di Giroud: decide Arnautovic su rigore. Il Nottingham Forest pareggia invece 0-0 con lo Sturm Graz: penalty sbagliato da Gibbs-White. Capolista e imbattuto resta sempre il Midtjylland, dominatore 3-1 in casa contro il Celtic. Il Porto fa 1-1 con l’Utrecht, il Friburgo 3-1 col Nizza. Ok Basilea, Salisburgo, Celta Vigo e Panathinaikos.

Basilea-Steaua Bucarest 3-1
Marcatori: 18’ rig. e 74’ Shaqiri (B), 58’ Olaru (S), 89’ Salah (B)
Note: 13’ espulso Tarnovanu (S)

Dinamo Zagabria-Celta Vigo 0-3
Marcatori: 4’ e 44’ Duran, 28’ autogol Dominguez

Malmo-Panathinaikos 0-1
Marcatori: 85’ Djuricic
Note: 21' rig. sbagliato Swiderski (P)

Midtjylland-Celtic 3-1
Marcatori: 34’ Erlic (M), 35’ Gogorza (M), 41’ Franculino (M), 81’ rig. Hatate (C)

Nizza-Friburgo 1-3
Marcatori: 25’ Kevin (N), 29’ Manzambi (F), 38’ rig. Grifo (F), 42’ Scherhant (F)

Salisburgo-Go Ahead Eagles 2-0
Marcatori: 60’ Vertessen, 80’ Terzic

Stella Rossa-Lille 1-0
Marcatori: 85’ rig. Arnautovic

Utrecht-Porto 1-1
Marcatori: 48’ Rodriguez (U), 66’ Sainz (P)
Note: 66’ espulso Barkas (U)

Sturm Graz-Nottingham Forest 0-0
Note: 34’ rig. sbagliato Gibbs-White (N)

europa league

