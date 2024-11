Europa League, Tottenham-Roma 2-2: Ranieri resta in zona playoff

L’avvio della Roma è da incubo: dopo un paio di minuti i padroni di casa pescano Sarr nel cuore dell’area, che anticipa Hummels e viene toccato alla caviglia dall’intervento del difensore tedesco. L’arbitro Nyberg viene richiamato al Var e assegna il penalty, trasformato senza esitazione da Son. La reazione giallorossa è comunque immediata e positiva: al 17’ la squadra di Ranieri si costruisce anche un’ottima chance con Dybala, che prova a inventare da posizione ultra defilata ma trova la chiusura del gigante Forster, tra i pali per l’infortunato Vicario. Al 20’ è ancora la Joya protagonista: la sua punizione pennellata da sinistra trova la testa di N’Dicka, che devia all’incrocio e trova il meritassimo 1-1. I capitolini viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e al 23’ raddoppiano con un gran gol di El Shaarawy, ancora su invito di Dybala, ma il Var annulla per fuorigioco. Il match è più vivo che mai: al 26’ il Tottenham ha un’enorme occasione per raddoppiare, ma il destro a botta sicura di Johnson viene ribattuto sulla riga col petto da Angelino, a Svilar battuto. Il serbo è poi bravo a rialzarsi e negare con un gran riflesso il tap-in a Solanke. Passano pochi secondi ed è Forster a superarsi, su un sinistro improvviso di un ispirato Dybala. La Roma gioca bene, ma al 33’ viene punita in contropiede: Kulusevski supera facilmente Hummels e pesca in area Johnson, che anticipa Angelino e trova il 2-1. I giallorossi vanno un po’ in tilt e il Tottenham cresce: Kulusevski centra in pieno il palo dopo una bella azione personale, Son si divora un facile tap-in calciando altissimo. Poi è ancora il coreano ad avere un’ottima occasione per la doppietta personale, neutralizzata da un grande intervento di Svilar.