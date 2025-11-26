Roma, Cristante: "L'obiettivo è vincere l'Europa League, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra"

Poi una battuta su Gasperini, al suo fianco in conferenza, che ha ritrovato dopo l'esperienza insieme a Bergamo del 2017/18: "L'ho trovato più giovane e forte di prima (ride, ndr). Ho ritrovato la persona di Bergamo. Sapevo benissimo che fosse forte e che ci avrebbe insegnato tanto. L'importante è stargli dietro e convincerci tutti che sia la persona giusta da seguire. La squadra è stata brava a farlo da subito".