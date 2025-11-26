Logo SportMediaset

Calcio
Europa League
VERSO ROMA-MIDTJYLLAND

Roma, Cristante: "L'obiettivo è vincere l'Europa League, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra"

Il centrocampista giallorosso in conferenza: "La finale del 2023 ci ha lasciato l'amaro in bocca"

di Daniele Pezzini
26 Nov 2025 - 14:44

Anche Bryan Cristante ha presentato l'appuntamento di Europa League di giovedì sera, quando all'Olimpico arriveranno i danesi del Midtjylland. Lo ha fatto tornando anche sui dispiaceri del 2023, quando la sua Roma, all'epoca guidata da José Mourinho, perse la finale contro il Siviglia tra mille polemiche arbitrali: "Ci è rimasto l'amaro in bocca, ma ogni stagione bisogna farla passare - le parole del capitano giallorosso -. Il presente ci toglie già tante energie... Sappiamo quanto è bello arrivare in fondo e quanto sarebbe bello portarla a casa. Per questo vogliamo andare avanti il più possibile e vogliamo provare a vincere l'Europa League, l'obiettivo è quello".

Cristante ha poi sottolineato l'importanza di mantenere la mente lucida: "L'equilibrio è fondamentale in una stagione così lunga. Sappiamo che è presto, vogliamo rimanere con i piedi per terra. Anche la piazza ha capito che c'è bisogno di non esaltarsi troppo o buttarsi giù per una sconfitta".

Poi una battuta su Gasperini, al suo fianco in conferenza, che ha ritrovato dopo l'esperienza insieme a Bergamo del 2017/18: "L'ho trovato più giovane e forte di prima (ride, ndr). Ho ritrovato la persona di Bergamo. Sapevo benissimo che fosse forte e che ci avrebbe insegnato tanto. L'importante è stargli dietro e convincerci tutti che sia la persona giusta da seguire. La squadra è stata brava a farlo da subito".

Gasperini recupera i pezzi: "Dybala e Bailey dovrebbero essere a disposizione"

roma
europa league
cristante
midtjylland

