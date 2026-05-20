Europa League, vince l'Aston Villa di Emery: battuto 3-0 il Friburgo

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L'Aston Villa vince l'Europa League 2025/2026: a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41' e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Unai Emery, sempre più specialista della competizione (è il quinto successo in carriera). Il tris di Rogers al 58' chiude definitivamente la partita.
Chiamatela ufficialmente Unai Emery Europa League: l'allenatore spagnolo vince il trofeo per la quinta volta in carriera, dopo le tre consecutive tra il 2014 e il 2016 al Siviglia e quella al Villarreal nel 2020/2021. Stavolta a far festa è l'Aston Villa, che batte 3-0 il Friburgo a Istanbul in un match equilibrato fino al 40', poi nel giro di 7 minuti gli inglesi condannano i tedeschi. Il primo gol è una perla di Tielemans che, servito da Rogers con un traversone morbido e preciso, conclude al volo di destro mettendola all'angolino. L'1-0 è già un brutto colpo per Grifo e compagni, ma pochi secondi prima dell'intervallo arriva pure il raddoppio che, se possibile, è ancora più bello della rete di apertura della gara: McGinn serve dal limite dell'area Buendia, che da posizione decentrata fa partire un sinistro a giro che finisce sotto l'incrocio.
A riposo sotto 2-0, il Friburgo accusa e non poco il colpo e, infatti, crolla definitivamente al 58': Buendia entra in area dalla sinistra e mette dentro per Rogers, che si inserisce sul primo palo e la mette in rete. La partita, di fatto, si chiude dopo nemmeno un'ora di gioco. L'autore del 2-0, al 75', manca incredibilmente doppietta e 4-0 a pochissimi passi da Atubolu, ma è un dettaglio insignificante ai fini del risultato finale. Così, al triplice fischio di Istanbul, fa festa l'Aston Villa, che completa la collezione di coppe europee: ha infatti vinto la Coppa dei Campioni nel 1981/1982 e, pochi mesi dopo, la Supercoppa. È invece il quinto successo in questa competizione per Unai Emery: mister Europa League.
LE STATISTICHE DI FRIBURGO-ASTON VILLA
L’Aston Villa ha vinto una grande competizione UEFA solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 1981/82, quando vinse per 1-0 in finale di Coppa dei Campioni contro il Bayern Monaco.
Unai Emery ha vinto la sua quinta finale in una grande competizione UEFA, tutte in Europa League; nessun allenatore ne ha vinte di più: cinque, al pari di Giovanni Trapattoni, José Mourinho e Carlo Ancelotti.
L’Aston Villa è solo la quarta squadra a vincere una finale di Europa League (da quando ha preso questa denominazione nel 2009/10) con almeno tre reti di scarto, dopo l’Atletico Madrid (3-0 v Athletic Club nel 2011/12 e 3-0 v Marsiglia nel 2017/18), Chelsea (4-1 v Arsenal nel 2018/19) e Atalanta (3-0 v Bayer Leverkusen nel 2023/24).
Youri Tielemans ha segnato il suo secondo gol stagionale in Europa League e ha preso parte a cinque reti nel torneo in corso (2G, 3A). Il primo di questi due gol era arrivato nel dicembre 2025, nella vittoria per 2-1 contro il Basilea.
Escludendo il Mondiale per Club, solo Bruno Fernandes (21), Rayan Cherki (16) e Dominik Szoboszlai (12) hanno fornito più assist tra tutte le competizioni tra i giocatori della Premier League rispetto a Morgan Rogers (11).
L'Aston Villa è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol su calcio d'angolo in questa Europa League (sette) – solo il Porto nel 2010/11 (otto) ne ha realizzati di più in una singola edizione.
Il Friburgo ha subito 17 gol dagli sviluppi di calcio d'angolo tra tutte le competizioni in questa stagione, più di qualsiasi altra squadra dei cinque maggiori campionati europei.
Nessun giocatore ha partecipato a più gol in Europa League in questa stagione di Emiliano Buendía: 10, frutto di quattro gol e sei assist. Solamente Willian, con il Chelsea nel 2018/19 (7), ha fornito più assist per un club inglese in una singola stagione della competizione.
Morgan Rogers ed Emiliano Buendía sono la seconda coppia di compagni di squadra a segnare e fornire un assist in una finale di Europa League, dopo Eden Hazard e Olivier Giroud con il Chelsea contro l'Arsenal nel 2018/19.
Morgan Rogers (23 anni e 298 giorni) è diventato il più giovane calciatore inglese a segnare in una finale di una competizione europea dal 2001, quando Steven Gerrard (20 anni e 351 giorni) andò a segno con il Liverpool contro l'Alavés nella finale di Coppa UEFA.
Escludendo il Mondiale per Club, solo Dominik Szoboszlai (sette) ha segnato più gol da fuori area tra i giocatori di Premier League in tutte le competizioni in questa stagione rispetto a Emiliano Buendía (cinque).