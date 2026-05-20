Europa League, vince l'Aston Villa di Emery: battuto 3-0 il Friburgo

Chiamatela ufficialmente Unai Emery Europa League: l'allenatore spagnolo vince il trofeo per la quinta volta in carriera, dopo le tre consecutive tra il 2014 e il 2016 al Siviglia e quella al Villarreal nel 2020/2021. Stavolta a far festa è l'Aston Villa, che batte 3-0 il Friburgo a Istanbul in un match equilibrato fino al 40', poi nel giro di 7 minuti gli inglesi condannano i tedeschi. Il primo gol è una perla di Tielemans che, servito da Rogers con un traversone morbido e preciso, conclude al volo di destro mettendola all'angolino. L'1-0 è già un brutto colpo per Grifo e compagni, ma pochi secondi prima dell'intervallo arriva pure il raddoppio che, se possibile, è ancora più bello della rete di apertura della gara: McGinn serve dal limite dell'area Buendia, che da posizione decentrata fa partire un sinistro a giro che finisce sotto l'incrocio.



A riposo sotto 2-0, il Friburgo accusa e non poco il colpo e, infatti, crolla definitivamente al 58': Buendia entra in area dalla sinistra e mette dentro per Rogers, che si inserisce sul primo palo e la mette in rete. La partita, di fatto, si chiude dopo nemmeno un'ora di gioco. L'autore del 2-0, al 75', manca incredibilmente doppietta e 4-0 a pochissimi passi da Atubolu, ma è un dettaglio insignificante ai fini del risultato finale. Così, al triplice fischio di Istanbul, fa festa l'Aston Villa, che completa la collezione di coppe europee: ha infatti vinto la Coppa dei Campioni nel 1981/1982 e, pochi mesi dopo, la Supercoppa. È invece il quinto successo in questa competizione per Unai Emery: mister Europa League.

