La stampa europea celebra l'Atalanta: "Lookman distrugge gli invincibili"

I giornali: giovedì 23 maggio







































L'Europa celebra l'Atalanta. I giornali esteri rendono omaggio al trionfo della Dea nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, campione di Germania che era imbattuto da 51 partite. Il quotidiano spagnolo As dedica uno spazio in prima pagina e titola: "Lookman tortura Xabi Alonso". Marca dedica alla vittoria della squadra di Gasperini il taglio alto: "L'Atalanta lascia senza corona europea Xabi". Sempre in Spagna, El Mundo Deportivo riserva alla vittoria dell'Atalanta il taglio basso: "Lookman rompe il filotto di Xabi". Il francese L'Equipe in prima pagina mette una foto dell'esultanza di Lookman dopo un gol titolando: "Il muro dell'Atalanta". Sul britannico I Sport, invece, "Lookman conquista Leverkusen". L'olandese Sportwereld pubblica l'abbraccio tra Koopmeiners e Lookman e titola: "Primato". Il tedesco Kicker parla di "Doppia ferita". Infine il portoghese A Bola: "Lookman che distrugge gli invincibili".