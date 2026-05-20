Euopa League, a Istanbul la finale: l'Aston Villa di Emery per la storia, il Friburgo per un sogno

I tedeschi hanno superato il maxi-girone piazzandosi al settimo posto, trascinati dalla seconda miglior difesa della prima fase (solo 4 gol subiti). Nella fase a eliminazione diretta, però, la squadra è diventata più divertente e spensierata: ha subito di più (6 reti in 6 gare), ma segnando tantissimo, realizzando tre o più gol in ben quattro delle sei partite disputate contro Genk, Celta Vigo e Braga.