Montella: "Calhanoglu è arrivato a Istanbul, ringrazio l'Inter"

20 Mag 2026 - 22:06
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"Come sta Calhanoglu? Ho saputo che oggi è arrivato a Istanbul. Noi ci ritroviamo il 22, ringrazio il ragazzo e l’Inter che ha permesso di farcelo valutare già da venerdì viste le sue condizioni". Così il ct della Turchia Vincenzo Montella sul centrocampista nerazzurro, costretto ai box nelle ultime gare per colpa di un risentimento al soleo della gamba sinistra. "Mi auguro che possa, in queste due settimane, trovare la condizione idonea per poter disputare il Mondiale - ha detto ancora a Sky Sport Montella, presente allo stadio Besiktas Park per assistere alla finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa - Per noi è un giocatore molto importante, probabilmente il più importante". Calhanoglu salterà dunque l'ultima gara di campionato dell'Inter, in programma sabato alle 18 a Bologna.

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