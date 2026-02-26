Europa League, Bologna in scioltezza sul Brann: agli ottavi una tra Roma e Friburgo
Italiano supera i play-off con il 2-0 complessivo. Nella gara di ritorno basta il gol dell'ex Juve. Ora il sorteggio dirà se sarà derby italiano o sfida ai tedeschi
Il Bologna di Vincenzo Italiano batte il Brann 1-0 anche nel ritorno dei play-off di Europa League e conquista gli ottavi di finale. Nel corso della prima frazione di gioco i norvegesi provano a spaventare gli emiliani dopo l’1-0 rossoblù dell’andata, ma al 37’ arriva l’episodio che facilita la vita ai padroni di casa: brutto fallo di Sorensen e ospiti in inferiorità numerica per espulsione diretta. I primi quarantacinque minuti vanno in archivio senza reti, ma le cose cambiano nella ripresa: approfittando dell’uomo in più i ragazzi di Italiano riescono a stappare la partita al 56’, grazie al destro dal limite dell’area di Joao Mario che vale l’1-0 nel match e il definitivo 2-0 complessivo nel doppio confronto. Gli emiliani amministrano nel finale, permettendosi anche qualche cambio per far rifiatare tanti giocatori. Il Bologna vola agli ottavi, con due chance all’orizzonte: il Friburgo di Vincenzo Grifo o il suggestivo derby italiano contro la Roma di Gasperini.
IL TABELLINO
Bologna-Brann 1-0 (agg. 2-0)
Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik (dal 16’ st Casale), Lucumi, Joao Mario; Ferguson, Freuler (dal 28’ st Odgaard), Moro (dal 34’ st Sohm); Bernardeschi (dal 16’ st Orsolini), Castro (dal 34’ st Dominguez), Rowe. All. Italiano. A disp. Ravaglia, Pessina, Heggem, Baroncioni, Pobega, Dallinga, Cambiaghi.
Brann (4-3-3): Dyngeland; Roeve, Pallesen Knudsen, Boakye, Soltvedt (dal 40’ st Dragsnes); Ingason (dal 15’ st Pedersen), Sorensen, Myhre; Mathisen (dal 28’ st Holten), Holm (dal 40’ st Finne), Porsteinsson (dal 28’ st Haaland). All. Alexandersson. A disp. Nilsen, Klausen, Wassberg, Eikrem, Remmem, Sande, Laegreid.
Arbitro: Bastien (Francia).
Marcatori: 56’ Joao Mario (Bo).
Ammoniti: Vitik (Bo), Bernardeschi (Bo), Orsolini (Bo); Holten (Br).
Espulsi: 37’ Sorensen (Br).
LE ALTRE PARTITE
- Viktoria Plzen-Panathinaikos 1-1 (agg. 3-3, 3-4 d.c.r.)
Marcatori: 9’ Tetteh (P), 62’ Spacil (V).
- Stella Rossa-Lille 0-2 d.t.s. (agg. 1-2)
Marcatori: 4’ Giroud (L), 99’ Ngoy (L).
- Ferencvaros-Ludogorets 2-0 (agg. 3-2)
Marcatori: 13’ Kanichowsky (F), 30’ Zachariassen (F).
- Stoccarda-Celtic 0-1 (agg. 4-2)
Marcatori: 1’ McCowan (C).
- Celta Vigo-Paok 1-0 (agg. 3-1)
Marcatori: 63’ Swedberg (C).
- Nottingham Forest-Fenerbahce 1-2 (agg. 4-2)
Marcatori: 22’ e rig. 48’ Akturkoglu (F), 68’ Hudson-Odoi (N