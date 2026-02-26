Bologna-Brann 1-0

Europa League, Bologna in scioltezza sul Brann: agli ottavi una tra Roma e Friburgo

Italiano supera i play-off con il 2-0 complessivo. Nella gara di ritorno basta il gol dell'ex Juve. Ora il sorteggio dirà se sarà derby italiano o sfida ai tedeschi

26 Feb 2026 - 23:08
videovideo

Il Bologna di Vincenzo Italiano batte il Brann 1-0 anche nel ritorno dei play-off di Europa League e conquista gli ottavi di finale. Nel corso della prima frazione di gioco i norvegesi provano a spaventare gli emiliani dopo l’1-0 rossoblù dell’andata, ma al 37’ arriva l’episodio che facilita la vita ai padroni di casa: brutto fallo di Sorensen e ospiti in inferiorità numerica per espulsione diretta. I primi quarantacinque minuti vanno in archivio senza reti, ma le cose cambiano nella ripresa: approfittando dell’uomo in più i ragazzi di Italiano riescono a stappare la partita al 56’, grazie al destro dal limite dell’area di Joao Mario che vale l’1-0 nel match e il definitivo 2-0 complessivo nel doppio confronto. Gli emiliani amministrano nel finale, permettendosi anche qualche cambio per far rifiatare tanti giocatori. Il Bologna vola agli ottavi, con due chance all’orizzonte: il Friburgo di Vincenzo Grifo o il suggestivo derby italiano contro la Roma di Gasperini.

IL TABELLINO

Bologna-Brann 1-0 (agg. 2-0)

Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik (dal 16’ st Casale), Lucumi, Joao Mario; Ferguson, Freuler (dal 28’ st Odgaard), Moro (dal 34’ st Sohm); Bernardeschi (dal 16’ st Orsolini), Castro (dal 34’ st Dominguez), Rowe. All. Italiano. A disp. Ravaglia, Pessina, Heggem, Baroncioni, Pobega, Dallinga, Cambiaghi.

Brann (4-3-3): Dyngeland; Roeve, Pallesen Knudsen, Boakye, Soltvedt (dal 40’ st Dragsnes); Ingason (dal 15’ st Pedersen), Sorensen, Myhre; Mathisen (dal 28’ st Holten), Holm (dal 40’ st Finne), Porsteinsson (dal 28’ st Haaland). All. Alexandersson. A disp. Nilsen, Klausen, Wassberg, Eikrem, Remmem, Sande, Laegreid.

Arbitro: Bastien (Francia).

Marcatori: 56’ Joao Mario (Bo).

Ammoniti: Vitik (Bo), Bernardeschi (Bo), Orsolini (Bo); Holten (Br).

Espulsi: 37’ Sorensen (Br).

LE ALTRE PARTITE

  • Viktoria Plzen-Panathinaikos 1-1 (agg. 3-3, 3-4 d.c.r.)
    Marcatori: 9’ Tetteh (P), 62’ Spacil (V).
  • Stella Rossa-Lille 0-2 d.t.s. (agg. 1-2)
    Marcatori: 4’ Giroud (L), 99’ Ngoy (L).
  • Ferencvaros-Ludogorets 2-0 (agg. 3-2)
    Marcatori: 13’ Kanichowsky (F), 30’ Zachariassen (F).
  • Stoccarda-Celtic 0-1 (agg. 4-2)
    Marcatori: 1’ McCowan (C).
  • Celta Vigo-Paok 1-0 (agg. 3-1)
    Marcatori: 63’ Swedberg (C).
  • Nottingham Forest-Fenerbahce 1-2 (agg. 4-2)
    Marcatori: 22’ e rig. 48’ Akturkoglu (F), 68’ Hudson-Odoi (N
bologna
europa league
brann
joao mario
ottavi di finale

Ultimi video

01:01
DICH PALLADINO POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

01:20
DICH CUESTA PRE CAGLIARI DICH

Cuesta: "L'obiettivo è continuare a più far punti possibili"

03:42
DICH PEDRO FILIPE SASSUOLO 26-02 DICH

Sassuolo, il brasiliano Pedro Felipe si presenta fra gli esordi alla Juve Next Gen e il...freddo

02:19
Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

01:36
Inter, Thuram non gira

Inter, ma dov'è finito il vero Marcus Thuram? I numeri della crisi

01:29
Domenica Cremonese-Milan

Domenica Cremonese-Milan

01:50
Lukaku, solo 41 minuti

Lukaku, solo 41 minuti

01:40
La metamorfosi del Gasp

La metamorfosi del Gasp

02:10
I due volti di Chivu

I due volti di Chivu

01:44
Osimhen e Spalletti

Osimhen e Spalletti

01:32
Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

02:17
Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

02:03
Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

00:35
DICH CESARI SU ESPULSIONE KELLY 26/2 DICH

Cesari senza mezze misure sull'espulsione di Kelly: "Una follia!"

02:54
DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

01:01
DICH PALLADINO POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

I più visti di Europa League

DICH ITALIANO PRE EUROPA LEAGUE 25/2 DICH

Italiano: "Massima attenzione, ormai sappiamo cosa possono fare…"

Sorteggio quarti Europa League: Juve con lo Sporting, Feyenoord per la Roma

DICH ITALIANO PRE EUROPA 1872 DICH

Italiano: "Tornare a Bologna con un risultato che ci possa permettere di andare avanti"

Il Milan soffre ma vola ai playoff: Calha-Colombo rimontano il Bodo/Glimt

Il Bologna fa sua l'andata dei playoff: Castro firma il successo contro il Brann

Ziolkowski riprende il Panathinaikos e regala alla Roma il pass diretto per gli ottavi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:27
Fiorentina: le condizioni di Gosens, Solomon e Lezzerini
22:23
Fiorentina, Vanoli: "Non è stato tutto negativo. Difficile vedere Solomon a Udine"
22:22
Fiorentina, Fagioli: "Approcciato male il match, in Europa lo paghi"
22:11
Taylor: "L'obiettivo della Lazio è la Coppa Italia"
21:46
Prestianni ammette l'insulto razzista a Vinicius? Il Benfica non ci sta