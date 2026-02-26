Europa League, Bologna in scioltezza sul Brann: agli ottavi una tra Roma e Friburgo

Il Bologna di Vincenzo Italiano batte il Brann 1-0 anche nel ritorno dei play-off di Europa League e conquista gli ottavi di finale. Nel corso della prima frazione di gioco i norvegesi provano a spaventare gli emiliani dopo l’1-0 rossoblù dell’andata, ma al 37’ arriva l’episodio che facilita la vita ai padroni di casa: brutto fallo di Sorensen e ospiti in inferiorità numerica per espulsione diretta. I primi quarantacinque minuti vanno in archivio senza reti, ma le cose cambiano nella ripresa: approfittando dell’uomo in più i ragazzi di Italiano riescono a stappare la partita al 56’, grazie al destro dal limite dell’area di Joao Mario che vale l’1-0 nel match e il definitivo 2-0 complessivo nel doppio confronto. Gli emiliani amministrano nel finale, permettendosi anche qualche cambio per far rifiatare tanti giocatori. Il Bologna vola agli ottavi, con due chance all’orizzonte: il Friburgo di Vincenzo Grifo o il suggestivo derby italiano contro la Roma di Gasperini.