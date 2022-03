Europa League, ecco i quarti: l'Atalanta evita il Barça e pesca il Lipsia

EUROPA LEAGUE

I blaugrana dovranno vedersela con Eintracht Francoforte e non sono stati accoppiati eventualmente nemmeno alla semifinale della Dea

Urna dolce-amara per l'Atalanta in Europa League. Nei sorteggi dei quarti di finale, la Dea ha infatti evitato il Barcellona, ma ha pescato il Lipsia, altra squadra da prendere con le pinze. I blaugrana invece dovranno vedersela con l'Eintracht Francoforte e non sono stati accoppiati nemmeno per l'eventuale semifinale contro i bergamaschi (che invece dovrebbero affrontare la vincente di Braga-Rangers). Completano il quadro dei quarti Braga-Rangers e West Ham-Lione. afp

I match dei quarti di finale di Europa League si giocheranno il 7 aprile (partite d'andata) e il 14 aprile (partite di ritorno).

Niente Barcellona, dunque, per l'Atalanta in Europa League. Almeno fino a una possibile finale. E' questa la notizia buona che arriva da Nyon per i nerazzurri. Per il resto, senza guardare troppo avanti, per la squadra di Gasperini il prossimo ostacolo si chiama Lipsia. Un avversario ostico da affrontare, con tanti giovani talenti, fisicità e voglia di stupire. Poi, in caso di qualificazione, per la Dea in semifinale ci sarebbe la vincente di Braga-Rangers. Una chance importante per puntare eventualmente all'ultimo atto del torneo e al colpo grosso. Quanto invece al Barcellona, grande candidata alla vittoria dell'Europa League, il percorso verso la finale dice Eintracht Francoforte e poi, eventualmente, in semifinale la vincente di West Ham-Lione.

EUROPA LEAGUE, GLI ABBINAMENTI DEI QUARTI

LIPSIA-ATALANTA

EINTRACHT FRANCOFORTE-BARCELLONA

WEST HAM-LIONE

BRAGA-RANGERS

(La prima squadra estratta gioca la prima gara in casa)

EUROPA LEAGUE, SORTEGGIO SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente Lipsia/Atalanta contro Vincente Braga/Rangers

Semifinale 2: Vincente West Ham/Lione contro Vincente Eintracht Francoforte/Barcellona