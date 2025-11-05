Bologna, Italiano torna in panchina contro il Brann. Il vice: "Al Napoli ci pensiamo dopo"

"Li abbiamo studiati - ha detto Niccolini alla vigilia - Il Brann è una squadra fisica e ben organizzata, che in Europa ha già ottenuto due vittorie. Giochiamo noi in casa e dobbiamo imporre il nostro gioco per portare a casa i 3 punti. Noi siamo in un momento positivo sia a livello di risultati che mentale e in casa nostra cercheremo di ottenere il massimo. Freuler? Ci dispiace molto che abbia avuto questo infortunio perché è un giocatore fondamentale e un uomo importante nello spogliatoio. Ma ci sono ragazzi che si stanno allenando bene e puntiamo molto sui nostri centrocampisti per far sentire il meno possibile la sua assenza”. Poi sul Napoli, prossimo avversario del Bologna in campionato (sabato alle 15): "Ci penseremo dopo la partita".