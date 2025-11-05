Bologna, Italiano torna in panchina contro il Brann. Il vice: "Al Napoli ci pensiamo dopo"

"Meteo permettendo", ha detto il tecnico in seconda alla vigiliadi Redazione
"Domani, meteo permettendo, il mister tornerà in panchina. Io tornerò nel mio abituale compito, ma sono contento dei risultati che abbiamo ottenuto in questo mini periodo in cui sono stato in panchina". Il vice tecnico del Bologna Daniel Niccolini annuncia che ci sarà Vincenzo Italiano a guidare la squadra nella sfida di Europa League contro il Brann. Il tecnico rossoblù era stato ricoverato lo scorso 20 ottobre all'ospedale Sant'Orsola di Bologna e dimesso una settimana dopo per una polmonite: ha assistito dall'ospedale all'ultima sfida europea che ha visto i rossoblù impegnati a Bucarest (vittoria per 2-1) e quella con la Fiorentina e seguito la squadra dagli spogliatoi contro Torino e Parma.
"Li abbiamo studiati - ha detto Niccolini alla vigilia - Il Brann è una squadra fisica e ben organizzata, che in Europa ha già ottenuto due vittorie. Giochiamo noi in casa e dobbiamo imporre il nostro gioco per portare a casa i 3 punti. Noi siamo in un momento positivo sia a livello di risultati che mentale e in casa nostra cercheremo di ottenere il massimo. Freuler? Ci dispiace molto che abbia avuto questo infortunio perché è un giocatore fondamentale e un uomo importante nello spogliatoio. Ma ci sono ragazzi che si stanno allenando bene e puntiamo molto sui nostri centrocampisti per far sentire il meno possibile la sua assenza”. Poi sul Napoli, prossimo avversario del Bologna in campionato (sabato alle 15): "Ci penseremo dopo la partita".