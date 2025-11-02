Serie A, Parma-Bologna 1-3: Castro risolve il derby con una doppietta

© Getty Images
L'argentino è il grande protagonista nel match, vinto comodamente dai rossoblù. Decisivo il rosso a Ordoñez, nel finale a segno anche Miranda con un super goldi Redazione
La 10a giornata della Serie A consegna un'altra vittoria al Bologna, che aggancia la Juventus a quota 18 punti. I felsinei sconfiggono infatti il Parma nel derby emiliano, vinto per 3-1 con una prestazione autorevole e dominante. Bernabé sblocca la sfida dopo soli dodici secondi, ma Castro pareggia (17') e l'espulsione di Ordoñez al 35' cambia tutto: dilagano i rossoblù, ancora con l'attaccante (67') e col gol conclusivo di Juan Miranda (91').
LA PARTITA
Terza vittoria nelle ultime cinque partite per il Bologna, che conferma le sue ambizioni europee riagganciando la Juventus: è 3-1 sul Parma. La sfida non inizia nel migliore dei modi per i rossoblù, che subiscono immediatamente gol: rilancio di Suzuki, rimpallo fortunato e 1-0 di Bernabé, autore di un preciso diagonale. Colpiti dunque subito i rossoblù, tuttora privi di Vincenzo Italiano che rientrerà nel prossimo match, ma la reazione è immediata. Il Bologna domina toccando il 75% di possesso palla e si rende pericoloso con Orsolini e Odgaard, pareggiando al 17': Holm serve Castro, che insacca l'1-1 e scaccia il timore del bis ducale, sfiorato da Britschgi (traversa). Da qui in poi inizia un autentico incubo per il Parma, che vede sgretolarsi completamente il suo piano-partita: si infortunano Estevez e Circati, costringendo Cuesta a utilizzare due slot per i cambi, ma soprattutto Ordoñez si fa espellere al 35' per doppia ammonizione. Il colpo rischia di annientare i gialloblù, con Odgaard e Rowe che sfiorano il vantaggio dei felsinei. Nella ripresa il Bologna attacca a pieno organico, colpendo l'esterno della rete con Castro e rendendosi pericoloso con Pobega. I rossoblù perdono Freuler per un problema muscolare ed esultano solo al 67': cross di Juan Miranda, disastro difensivo del Parma e 2-1 di Castro. Da qui in poi, eccezion fatta per una chance di Cutrone, è un assolo degli ospiti: Dallinga colpisce una traversa e sfiora due volte la rete, Juan Miranda la trova al 91' sull'assist di Cambiaghi. Finisce dunque 3-1 per il Bologna, che riaggancia la Juventus e sale a quota 18 punti. Parma che, invece, si ferma a quota 7.
LE PAGELLE
Bernabé 6.5 - Sblocca la partita dopo dodici secondi, sfruttando alla perfezione quella che era un'occasione imperdibile. Da qui in poi gestisce la mediana del Parma, anche con la squadra in dieci.
Pellegrino 5.5 - Questa volta non riesce a incidere, venendo subito abbandonato a sé stesso. Lo scarso lavoro di raccordo di Benedyczak e il rosso a Ordoñez lo costringono a lottare su ogni pallone. Non è mai pericoloso.
Ordoñez 4 - Prosegue l'esperimento che lo vede giocare da esterno destro in un 3-5-2 ibrido, che si tramuta in 4-4-2 nella fase offensiva. La sua prestazione è però disastrosa, due gialli identici lo condannano all'espulsione dopo mezz'ora. E il Parma, in quel momento, vede sfumare l'impresa.
Castro 7.5 - In un Bologna che domina nel possesso palla, ma non concretizza, si costruisce due reti praticamente dal nulla. Prima sfrutta l'assist di Castro, poi un'incomprensione difensiva. Prova magistrale.
Orsolini 6 - Fatica a incidere come sa, visto che il Parma è tutto rannicchiato in difesa sin dai primissimi minuti. La profondità gli manca come un amico fidato, ma si costruisce un paio di occasioni da gol.
Odgaard 5.5 - Per mobilità e chances create sarebbe il migliore in campo, ma non riesce mai a trovare la porta. Tiri alti, situazioni deludenti e palloni sprecati. La sua prova diventa così insufficiente.
IL TABELLINO
PARMA (3-5-2) - Suzuki 6; Delprato 6, Circati 6 (40' Ndiaye 5), Valenti 5.5; Ordoñez 4, Bernabé 6.5, Keita 5.5, Estevez 6 (23' Sørensen 5.5), Britschgi 5.5 (32' st Hernani 5.5); Pellegrino 5.5 (32' st Djuric 6), Benedyczak 5 (32' st Cutrone 6).
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Løvik, Begic, Cremaschi, Troilo, Trabucchi, Plicco, Cardinali, Ciardi. All. Cuesta.
BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski 6; Holm 6.5, Heggem 6, Lucumì 6, Juan Miranda 6.5; Freuler 6 (10' st Moro 6), Pobega 6.5; Orsolini 6 (37' st Bernardeschi sv), Odgaard 5.5 (26' st Fabbian 6), Rowe 6.5 (37' st Cambiaghi 6); Castro 7.5 (26' st Dallinga 6.5).
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Casale, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana. All. Niccolini (sostituisce Italiano).
Arbitro: Bonacina.
Marcatori: 1' Bernabé (P), 17' Castro (B), 22' st Castro (B), 46' st Juan Miranda (B).
Ammoniti: Castro (B), Valenti (P), Cambiaghi (B).
Espulso: Ordoñez (P) al 35' per doppia ammonizione.
LE STATISTICHE
Quello di Adrián Bernabé (dopo 13'') è il terzo gol più rapido segnato dall’inizio di una gara di Serie A da quando il dato è disponibile (2004/05), dopo quello di Leão (6'' vs Sassuolo, dicembre 2020) e quello di Lozano (9'' vs Hellas Verona, gennaio 2021).
Il Bologna (18 nel torneo in corso) ha ottenuto almeno 18 punti dopo le prime 10 gare di un campionato di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2002/03 (18) e il 1996/97 (19).
Santiago Castro ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A; l'attaccante (21 anni e 45 giorni) è il giocatore più giovane del Bologna a segnare una marcatura multipla nella massima serie da Diego Laxalt nel settembre 2013 (doppietta contro il Milan a 20 anni e 230 giorni).
Santiago Castro (2004, 12) è solo uno dei tre giocatori nati dal 1/01/2004 in avanti che hanno realizzato più di 10 reti nelle ultime due stagioni nei cinque maggiori campionati europei, insieme a Lucas Stassin (2004, 12) e a Lamine Yamal (2007, 11).
Quello di Adrián Bernabé (dopo 13 secondi) è il gol più veloce segnato dal Parma dall’inizio di una partita di Serie A da quando il dato è disponibile (2004/05); i ducali hanno trovato la rete nel primo minuto di gioco nella massima serie per la prima volta dal 4 ottobre 2020 (Kurtic vs l’Hellas Verona dopo 23 secondi).
Adrián Bernabé ha partecipato a una rete in Serie A per la prima volta dallo scorso maggio (assist per Jacob Ondrejka contro l’Atalanta), dopo che non aveva contribuito ad alcuna marcatura nelle precedenti nove gare; per lo spagnolo si tratta del suo secondo gol nella massima serie, dopo quello realizzato lo scorso aprile contro l’Inter.
Il Parma (sette nel torneo in corso) ha raccolto meno di otto punti dopo le prime 10 gare di un campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia (sei nel 2005/06 e nel 2014/15).
Primo gol di Juan Miranda in Serie A, il terzino è tornato a segnare in campionato per la prima volta dal 12 aprile 2024 (con il Real Betis in Liga contro il Celta Vigo).
Emil Holm è uno dei due difensori che hanno fornito più assist in questa Serie A: tre, come Federico Dimarco.
Quello di Adrián Bernabé (dopo 13 secondi) è il gol più veloce subito dal Bologna dall’inizio di una partita di Serie A da quando il dato è disponibile (2004/05); i felsinei hanno subito una rete nel primo minuto di gioco nella massima serie per la prima volta dal 4 maggio 2023 (autogol di Lucumí contro l’Empoli dopo 36 secondi).
Il Parma è una delle tre squadre che hanno subito più esplulsioni in questa Serie A: due (entrambe arrivate nel corso del primo tempo), come Lazio e Como.
Vincenzo Italiano ha raggiunto le 200 panchine in Serie A.