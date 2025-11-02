Serie A, Parma-Bologna 1-3: Castro risolve il derby con una doppietta

LE STATISTICHE

Quello di Adrián Bernabé (dopo 13'') è il terzo gol più rapido segnato dall’inizio di una gara di Serie A da quando il dato è disponibile (2004/05), dopo quello di Leão (6'' vs Sassuolo, dicembre 2020) e quello di Lozano (9'' vs Hellas Verona, gennaio 2021).

Il Bologna (18 nel torneo in corso) ha ottenuto almeno 18 punti dopo le prime 10 gare di un campionato di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2002/03 (18) e il 1996/97 (19).

Santiago Castro ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A; l'attaccante (21 anni e 45 giorni) è il giocatore più giovane del Bologna a segnare una marcatura multipla nella massima serie da Diego Laxalt nel settembre 2013 (doppietta contro il Milan a 20 anni e 230 giorni).

Santiago Castro (2004, 12) è solo uno dei tre giocatori nati dal 1/01/2004 in avanti che hanno realizzato più di 10 reti nelle ultime due stagioni nei cinque maggiori campionati europei, insieme a Lucas Stassin (2004, 12) e a Lamine Yamal (2007, 11).

Quello di Adrián Bernabé (dopo 13 secondi) è il gol più veloce segnato dal Parma dall’inizio di una partita di Serie A da quando il dato è disponibile (2004/05); i ducali hanno trovato la rete nel primo minuto di gioco nella massima serie per la prima volta dal 4 ottobre 2020 (Kurtic vs l’Hellas Verona dopo 23 secondi).

Adrián Bernabé ha partecipato a una rete in Serie A per la prima volta dallo scorso maggio (assist per Jacob Ondrejka contro l’Atalanta), dopo che non aveva contribuito ad alcuna marcatura nelle precedenti nove gare; per lo spagnolo si tratta del suo secondo gol nella massima serie, dopo quello realizzato lo scorso aprile contro l’Inter.

Il Parma (sette nel torneo in corso) ha raccolto meno di otto punti dopo le prime 10 gare di un campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia (sei nel 2005/06 e nel 2014/15).

Primo gol di Juan Miranda in Serie A, il terzino è tornato a segnare in campionato per la prima volta dal 12 aprile 2024 (con il Real Betis in Liga contro il Celta Vigo).

Emil Holm è uno dei due difensori che hanno fornito più assist in questa Serie A: tre, come Federico Dimarco.

Quello di Adrián Bernabé (dopo 13 secondi) è il gol più veloce subito dal Bologna dall’inizio di una partita di Serie A da quando il dato è disponibile (2004/05); i felsinei hanno subito una rete nel primo minuto di gioco nella massima serie per la prima volta dal 4 maggio 2023 (autogol di Lucumí contro l’Empoli dopo 36 secondi).

Il Parma è una delle tre squadre che hanno subito più esplulsioni in questa Serie A: due (entrambe arrivate nel corso del primo tempo), come Lazio e Como.

Vincenzo Italiano ha raggiunto le 200 panchine in Serie A.